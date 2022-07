*Y los despidos siguen y en cascada…

Por Roberto Olvera Pérez

Tula-Magico,Tamaulipas.-Por segunda ocasión empleados del Ayuntamiento del Pueblo Mágico se quejan ante la falta de pago de nómina y otras prestaciones económicas que les adeuda el gobierno encabezado por el edil Antonio «Láminas mentiras» Leija Villarreal y su traidor cabildo.

Los amigos del café nos dicen que desde la mañana del jueves 14 del actual mes, los representantes de los empleados municipales se reunieron con el presidente municipal para solicitar y exigirle el pago de las prestaciones correspondientes, pero el alcalde fuereño y su cabildo traidor se negaron a pagar. Alegan que no hay dinero.

Entre los empleados afectados hay electricistas, choferes de pipas, maquinistas, elementos de Protección Civil, personal administrativo y de limpia entre otros.

Los amigos del café que de todo se enteran y platican casi amaneciendo, dicen que un conocido y añejo empleado electricista municipal cambió a última hora los aguinaldos de los trabajadores por el favor de sindicalizar a un familiar, junto con tres que lleva e incondicionales del alcalde «trusas», así lo conocen los maestros y maestras del Pueblo Mágico. Que conste y recuerde amable lector, los regalos del día del maestro que no se olvidan.

Asimismo, los amigos del café vieron alrededor de 30 empleados del Ayuntamiento congregarse frente a la presidencia municipal, pasado el mediodía del viernes 15, para exigir su pago de sueldo, aguinaldo y demás prestaciones, pero resulta que el propio líder les pegó por la espalda, los convenció de no hacer ninguna protesta, ni publicar en redes sociales sobre el mal trato que les dan, todo eso a cambio de pagarles solo el 50 % de la parte del aguinaldo que les toca recibir en estas fechas. Con esos líderes a dónde van ir a dar los empleados municipales, pues los amigos del café han escuchado lo mal que se expresa el líder del actual alcalde y resulta que son muy amigos ahora, ni Judas fue tan así, dicen los madrugadores cafeteros.

Según los amigos del café a los trabajadores se les deben aguinaldo, primas vacacionales y horas extras, pago de becas, uniformes, pero al igual que a todos los tultecos que acuden a la abandonada presidencia solo les comentaron que no hay dinero y que ni le busquen y escarben.

Los amigos del café se preguntan que le hace al dinero que recibe puntualmente cada mes «Laminas mentiras». Dicen que ya tienen las cantidades millonarias que ha recibido el municipio de Tula en los 9 meses de tan fallida administración. Se miran y escuchan indignados los amigos del café, caray, caray.

En todo el Pueblo Mágico se sabe que varios trabajadores desde el mes pasado no han recibido su sueldo, a otros los corrieron vía WhatsApp y que nadie les da dado la cara, pues no se vale y hasta el momento las autoridades del Ayuntamiento no se han pronunciado al respecto y ni han atendido a los empleados.