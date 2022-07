UNO. – El bajo nivel de debate que se registra en el Congreso Estatal propicia las agresiones verbales y físicas por parte de los legisladores, que, a falta de acuerdos, recurren a este tipo de prácticas que en varios casos ha estado a punto de hacer correr la sangre lo que a nada lleva y a todos perjudica, claro está denota la novatez de los titulares de cada bancada.

De acusaciones de uno hacia otro no pasan, que, si uno de los partidos señala a otro, lo cierto es que se han olvidado de legislar y ahora para variar la diputada Panista Leticia Vargas Álvarez pide a la diputación permanente emitir una amonestación pública la diputada de Morena Guillermina Magali Deandar.

Leticia, se duele de las lesiones que por culpa de Guillermina, se causó en uno de sus ojos, al romper el ánfora que tenía las cédulas de votación que se realizó en la última sesión del congreso estatal, aunque hay que decirlo, no es la primera vez que la legisladora de MORENA actúa de esa manera agresiva.

Leticia tiene razón cuando en su iniciativa que refiere que los servidores públicos están obligados a regirse por una serie de principios que dignifiquen su labor y propone además crear un código de conducta que guie el comportamiento y actuar de los diputados, aunque hay que decirlo, muchas de estas cosas se contemplan en la ley de funcionamiento interno del Congreso que a decir verdad se la pasan por el arco del triunfo.

Insisto, el nivel de debate es muy pero muy bajo en el Congreso local y más por este tipo de actuar de diputados o diputadas como Guillermina Magali, que destaca solo por eso, por insultar, pelear y ser violenta, ojalá que cambie su actitud y sus agresiones las convierta en propuestas y dé nivel al congreso del estado que lo haga parecer como lo que es, no como un ring político.

DOS. – El conflicto que inició el Presidente Municipal Lalo Gattas en contra del Sindicato del ayuntamiento de Victoria tendrá sus consecuencias y será como siempre la población la que sufra las consecuencias de los ya de por si pésimos servicios que ofrecen.

Y mire que nada contentos tiene en Alcalde de MORENA a los trabajadores sindicalizados, cuando con su cabildo anuncia y aprueba que disminuyeran los días de aguinaldo los trabajadores sindicalizados y de 95 días ahora solo recibirán 30 por ese concepto.

De manera arbitraria y al muy estilo de los Gattas, Lalo, aplicó la fuerza del poder y le arrebato algo que los trabajadores del municipio conquistaron con el paso del tiempo por lo que en breve se anuncian protestas, marchas por parte de los trabajadores de municipio a fin de evitar esta arbitrariedad.

Hay quien acusa también a Mario Alberto Chávez Herrera, como un traidor, porque a pesar de ser parte de ese sindicato y regidor, no defendió la causa, antes se justifica diciendo que le ha pedido al acalde que recapacite, que no hay que ser, que no les quite este dinero a las familias de los trabajadores del ayuntamiento.

Atina en decir que hay un convenio colectivo de trabajo, cosa que todo mundo lo sabe, aunque refiere que muchas de las clausulas son obsoletas por lo que buscará un dialogo para tumbar algo que ya está determinado por el cabildo.

El regidor y miembro del sindicato creo que hace lo del tipo lolo, precisamente porque era ahí en esa sesión en donde debió defender la causa, a la vista de todos y buscar en consenso para apoyar a los trabajadores, imagínese, si no pudo en la plenaria con sus compañeros, menos solo.

TRES. – El, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Guillermo Mendoza Cavazos encabezó una reunión con citricultores de la zona centro del estado, con el fin de estrechar la vinculación y generar propuestas que contribuyan al desarrollo de este sector productivo de la región.

Estación Santa Engracia, fue la sede de esta reunión que incluyó un recorrido por las huertas citrícolas y donde los pobladores se mostraron complacidos por esta visita que les hiciera el rector de quien insisto no ha descuidado ninguno de los rubros, en la academia la profesionalización y la vinculación de la UAT.

Por cierto, Mendoza Cavazos fue acompañado por titulares de las secretarías de su administración, directores de facultades del Campus Victoria e integrantes de grupos de investigación de la casa de estudios.

El rector destacó que para la UAT es un compromiso y una obligación vincularse con la sociedad en todos sus aspectos, y que en este caso se busca contribuir al desarrollo del sector productivo mediante las diferentes instancias con que cuenta la casa de estudios, como son las áreas dedicadas a la investigación, a la transferencia de tecnología y a la generación de soluciones en los diferentes temas y estudios especializados.

Dentro de las primeras acciones se acordó que la Universidad realizará mensualmente acuerdos y compromisos con este sector para conocer sus necesidades en cuestión de investigación y academia, compartir la agenda de innovación y tecnología en colaboración con las facultades integradas, compartir la reforma curricular en administración agropecuaria y agro negocios.

Los citricultores de la región se manifestaron contentos por esta reunión de trabajo donde proponen difundir avances sobre la investigación de la enfermedad de los cítricos HLB, realizar análisis de suelos, apoyar la creación de un laboratorio para agua, suelo y foliares, así como divulgar las especialidades con que cuenta la UAT y vincularse mediante el Centro de Innovación Tecnológica, además de abrir oportunidades para la prestación de prácticas profesionales en campo.