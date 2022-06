Brota más corrupción del Director de la Sec. Técnica No.8 «Zenón Araujo». ¿Funcionarios de la SET cómplices?

*.-El director Roberto Leo Limón acaba de disponer de 15 mil pesos de un reinado sin autorización de padres para hacer gastos que después no justifica. O lo hace con notas de remisión.

*.-Directores de la vieja escuela sin espíritu de servicio, con mañas añejas, con un negro historial, solo utilizan un catálogo de fotos para justificar su estancia en las escuelas que dirigen. Utilizan el trabajo de los demás para defenderse de los señalamientos de las felonias que cometen en contra de los maestros y alumnos que dirigen.

– ¿Profesores son beneficiados con jubilación?, En el caso de los compañeros Jorge Alexis Castro Flores y Raúl Azael Ruiz Cerda El subsecretario Araciel Vera declara que la entrada a victoria de personal docente ya no es posible porque está saturado. Y se contradice al autorizar el cambio de llera y Bustamante respectivamente de los antes mencionados, pero solo a los operadores políticos en las pasadas campañas en apoyo al el truko.

Desde la Redacción/LaRegiónTamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Esc. Sec. Técnica #8 Zenón Araujo Araujo esta próxima a celebrar su 50 aniversario, pero también el director que está a cargo cumple 40 años de servicio, pero también 40 años de señalamientos, de presuntos robos, acoso sexual y disposición ilegal de recursos públicos.

El último acto de rapiña que cometió en la Esc. Sec. Técnica #2 del Mante Tamaulipas, fue como es su costumbre disponer de mobiliario que sustrajo de esa escuela desde hace 5 años, utilizados en su servicio en la Esc. Sec. técnica #8.

Afortunadamente todavía quedan algunos funcionarios honestos y fue obligado a regresar un paquete de escritorios y demás objetos. Quedando evidenciado y en un total ridículo.

Nos hacen llegar pruebas contundentes donde declara el profesor Roberto leo Limón que la protección de los aviadores en la Esc. Sec. Técnica #8 están autorizados y tiene conocimiento el jefe del Dpto. De secundarias técnicas Antonio Barrientos Herrera y el supervisor de la zona #7 el profesor y licenciado Jonás León sarmiento.

Ellos también autorizaron la salida y el abandono de 4 grupos de matemáticas desde el inicio del ciclo escolar del ingeniero Jorge Alexis castro flores.

El profesor Roberto León Limón operador político del Truko Verastegui en Municipio de Llera, presume de la protección de funcionarios de la secretaria de educación y también de miembros del sindicato de maestros.

Tal parece que muy pronto se acabara ese descarado proteccionismo.

El profesor Roberto Leo Limón utilizaba esas influencias para afectar a los alumnos de Llera, ya que indebidamente libero de su responsabilidad docente a otro operador político del pan quien presumiblemente operaba de la mano del C. Luis Bravo y de Juan Ángel mata Mendoza, quien fuera jefe del depto. de Secundarias Técnicas, pero vetado por el profesor Rigoberto Guevara, logrando un puesto directivo en las oficinas de servicios regionales.

Pero eso no es todo, la pudrición institucional también beneficio a otro operador político del pan quien también recibió su premio, al ser cambiado de adscripción con 30 horas de matemáticas y 15 de antigüedad, de la esc. sec. #37 de Bustamante ala supervisión 22 con jurisdicción en Jiménez y con oficinas en cd. Victoria Tamaulipas.

Dicha supervisión a cargo de la maestra María Graciela Muñiz segura, ella lo Recibió aun cuando ya existen laborando dos personas con el perfil de Matemáticas.

CUANDO SE TIENE EL PODER, LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN SON INFINITOS Y DESCARADAMENTE MANEJABLES.

No les importa dejar a los niños y niñas sin el derecho constitucional a recibir Educación, no les importa el Derecho y sobre todo mostrar una cara disfrazada de rectitud, no atienden la verdadera problemática.

Ya que en estos momentos les importa más la búsqueda de los lugares a donde seguramente se irán a vegetar.

Esta es parte de muchas historia en esta y otras escuelas de Tamaulipas, donde Secretario de educación Lic. Mario Gómez Monroy, hace caso omiso a la corrupción que prevale dentro de la institución educativa, en especial a la Secundaria Técnica No 8 en el Municipio de Llera.

El daño que le hacen a la educación en Tamaulipas directores y funcionarios corruptos es más grande que el COVID mismo.

Ya que el COVID tiene 2 años y medio y los otros 40 años de servicio y todavía los festejan.