A borde del llanto, reconoce Yahleel el triunfo de Américo.

Nuevo Laredo, Tam.-La Secretaria de Bienestar Social del Gobierno de Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona y quien fuera operadora política de la campaña del Truko en Nuevo Laredo, reconoce al borde de las lágrimas el triunfo de MORENA y de Américo Villarreal como Gobernador de Tamaulipas, a través de un audio de WhatsApp en donde justifica a su equipo los resultados de la elección.

“Va por mucho ganando Américo, nos queda esperar, pero no se ve nada favorecedor y todo indica que va a ganar Américo, que les voy a decir, estoy triste, otra vez nos chingan, no me queda más que agradecerles a todos ustedes y cada uno de que nunca me han abandonado”, expresó Yahleel a su grupo de colaboradores.

Con un profundo dolor en su voz, Yahleel asegura que desde el centro de campaña y ante la presencia del candidato César Verástegui el Truko, le informaron que ya no habría nada que hacer, pues sería difícil alcanzar a morena por lo que el triunfo de Américo es irreversible.

“Lloro de tristeza por que es muy difícil ya alcanzarlo, ahorita de donde me hablaron estaba en la junta Truko, pero con estas cosas que están llegando a favor”, expresó Abdala sumamente consternada.

A través de este audio que circula por redes sociales, la expriista y ahora militante del PAN, externa que, una vez consolidado el triunfo de morena en Tamaulipas, será difícil que el partido en el que milita se recupere de lo acontecido “Ahora nada más abstenernos de que ganando Américo y si está aquí la Carmenlilia esto se va a venir muy feo, van a ser 20 años y no los sacas ni a mentadas de madre de aquí”.

Por último, la funcionaria del gobierno de Cabeza de Vaca se despide de sus colaboradores y agradece el esfuerzo de cada uno de ellos en esta campaña en donde el PAN pierde el gobierno del estado, con una diferencia de casi 90 mil votos.

“Este chat lo voy a dejar de recuerdo de agradecimiento de que cada uno, lo que se esforzó y que cada uno creyó en ustedes, ha sido un placer trabajar, pero estoy muy triste, nunca se nos ha hecho justicia, los quiero mucho”, finalizó.