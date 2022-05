Familiares de los 9 fallecidos de Jaumave, claman justicia

Jaumave, Tam.- Familiares de las 9 personas que perdieron la vida en el fatal accidente en la carretera Jaumave- Cd. Victoria, Rumbo Nuevo kilómetro 18, en compañía del comité Estatal del Movimiento Antorchista, realizaron una rueda de prensa esta mañana, para continúar solicitando justicia para sus familias y que se avance en la investigación del caso.

“Queremos justicia, para mi nieta e hija, ella era una joven estudiante. Queremos que se encuentre a los culpables de la tragedia, por eso pedimos que nos ayuden a difundir, porque ellos tenían un futuro por delante y el accidente acabó con su vida”, mencionó Guadalupe Rodarte, madre de la joven Yareli, quien falleció en el accidente.}

Por su parte, Esmeralda del Socorro, dijo “Llevamos 21 días y no hemos tenido noticias, no sabemos el nombre del responsable, ni a quien pertenecía el tráiler que manejaba, todo es muy duro para nosotros; muchas personas conocían a mi madre, ella era muy trabajadora, ese día iba a venir para surtir su mandado para la venta que ella hacía y desgraciadamente no regresó”.

“En la mañana solo se despidió y me dijo –De rato vengo­­– y todavía la sigo esperando, y como lo ven necesitamos ayuda, gracias a los de Atención a Víctimas se agilizó el trámite para la entrega de cuerpos y a los compañeros antorchistas, quienes estuvieron con nosotros”.

El accidente arrebató la vida de 9 personas: Yareli Martínez Rodarte (18 años) y Axel Uriel Mascorro Zorrilla (17 años), Sofía Mascorro Martinez (3 meses), hija de ambos jóvenes; Elizabeth Zorrilla Rodríguez (35 años), Faustino Mascorro Martínez (34 años), Cristel Anahi Mascorro Zorrilla (10 años); Ana Roberta González Ramos (9 años), Francisca Martínez García (61 años), María Guadalupe Martínez Vargas (45 años).

Relataron que la petición es buscar justicia, y la idea es hacer resonancia para que se agilice la investigación, además de buscar que se le brinde todas las condiciones para continuar sus estudios al joven Yahir de 16 años, quien perdió a todos los integrantes de su familia.

Asimismo, justificaron que hubo una camioneta blanca que hizo su declaración, y quien vio como el tráiler invadió el carril contrario, pero por su maniobra logró esquivarlo, lo que no sucedió con los que venían atrás, pues la camioneta quedó de frente, lo que provocó el accidente arremetiendo hasta calcinarse, mencionó Carlos Martínez Leal, dirigente Estatal del Movimiento Antorchista.

Asimismo, Rafael Sandoval, abogado de la organización, señaló que en la razón social se realizará una demanda en la que se reclamara la indemnización, reparación del daño y daños y perjuicios, por la vía legal de no haber respuesta por parte de la Fiscalía del Estado, se formulará un amparo ante el Tribunal Federal para que se agilicen los trámites ante la Fiscalía en caso de no encontrar respuesta.

Etiquetas: Antorchistas, Tamaulipas, Carretera Rumbo Nuevo, Justicia, Fiscalía