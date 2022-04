Reynosa, sede azul

La sorpresa en la fronteriza Reynosa, fue que se convirtiera en la Sede Nacional Panista, porque a esa ciudad tamaulipeca asistieron los presidentes de los Comités Directivos Estatales del Partido Acción Nacional (PAN), en torno a la figura del candidato al gobierno de Tamaulipas por la Alianza, PAN-PRI-PRD, César, El Truko, Verástegui.

Los presidentes estatales y funcionarios de la dirigencia nacional realizaron Sesión Plenaria con el objetivo de evaluar acciones sobre las estrategias de campaña concernientes a la candidatura del oriundo de Xico.

El michoacano, Marko Antonio Cortés Mendoza, dirigente nacional de los Pitufos, Luis René, el cachorro, Cantú Galván, presidente estatal, entre otras personalidades nacionales y estatales, unificaron su respaldo al abanderado de la Coalición Todos por Tamaulipas, César Augusto Verástegui Ostos.

Los militantes del PAN reconocieron el trabajo del equipo de campaña por la candidatura de El Truko, a quienes, la dirigencia nacional y estatal, señalaron “…viene de menos a más y sin duda será el próximo gobernador”

El mismo Santiago Creel Miranda, diputado federal del PAN, exclamó al finalizar el debate: “Vi entrar a un candidato… ¡vi salir a un gobernador!”

El otro candidato, el de la coalición Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, insistió ante sus seguidores que mantendrá su estrategia de más propuestas y escuchar a la ciudadanía, aunque dicho sea con verdad, hasta la fecha no hay propuestas claras, en ningún sentido.

El abanderado de Morena, PT y Verde, resaltó ser “…poco tiempo para poder expresarse en el debate…” del domingo pasado. Aunque pretendió mandar un mensaje a los tamaulipecos y dejar de lado las descalificaciones y ataques, “…tal como lo hicieron mis adversarios”.

El Dr. Villarreal es consciente de que los ciudadanos quieren escuchar de los candidatos su visión de Tamaulipas, que los candidatos señalen sus perspectivas en un nuevo gobierno, en analizar la plataforma para conducir al estado, incluyendo los perfiles de hombres y mujeres que le pudieran ayudar a gobernar.

Américo Villarreal Jr., espera que la ciudadanía con derecho a voto, participe con libertar en las elecciones del próximo 5 de junio e invita para organizar un voto masivo (¿?) para inhibir prácticas de fraude electoral y que cada quien exprese su voluntad en una fiesta democrática, libre, sin sujeción para expresar su voto.

El 43 de Tamaulipas, no el de Ayotzinapa, Gro., Arturo Diez Gutiérrez Navarro, insiste en su propaganda por todos los medios, en tres cosas: Matatamaulipas, que Américo no es Doctor y que su gobierno empezará de cero. Ha… que ha recorrido los 43 municipios del estado… quizá 43 veces o pretende llegar a ese número.

El abanderado del Movimiento Ciudadano dijo que el bajo porcentaje de participación ciudadana en la Consulta Popular para la Revocación de Mandato dejó claro que los ciudadanos ya no quieren a MORENA en el gobierno.

En el ámbito nacional, Doña Delfina saca la cabeza otra vez. Aunque no me referiré a la campaña por iniciar de la Doña, todavía titular de Educación Pública (SEP) porque dicen las malas lenguas de las buenas gentes, reiniciará pronto la lucha por conquistar la candidatura por la gubernatura de EDOMEX, desde luego por el partido al que todo le debe.

No he de referirme a que desecharon la Reforma Educativa de la 4T que dice adiós a los grados escolares para dar entrada a las fases de aprendizaje de acuerdo al Marco Curricular y Plan de Estudios 2022, porque no es cierto, hay va.

Estoy reseñando que el gobierno federal retrocedió a la anulación de las Escuelas de Tiempo Completo, para incorporarlas al programa La Escuela es Nuestra, “…dar paso a reforzar cuatro ejes del sistema educativo, incrementando al 33% del presupuesto a los planteles.” Dice el boletín. Confieso es la primera vez que leo existe un presupuesto para cada escuela.

Y hay más, porque el documento explica que es “…para que cuenten con recursos para alimentación y horario ampliado…” o sea, solo cambiaron la nomenclatura; Aunque también señala la basificación a maestros -sin especificar cuantas plazas o nivel-. También anuncian nuevos contenidos educativos y becas para los alumnos.