Américo y los periodistas

*- Festeja beneficios a los reporteros de la ‘primera línea’

*- Su Gabinete: ‘honesto, leal y con cariño a Tamaulipas’

*- Educación, Salud, Seguridad y Cultura, las prioridades

*- Luebbert, contrapeso de Cabeza; estratega de Américo

*- Truko expone propuestas a problemática de la zona sur

AMÉRICO VILLARREAL hizo suyo el pronunciamiento presidencial de reconocimiento a los periodistas de primera línea, a los que cubren la noticia en el lugar de los hechos, los que indagan, los que buscan la nota, los que hacen “la talacha” cotidiana.

Luego de calificar como “muy buena noticia” el anuncio de la incorporación de los periodistas a un sistema de seguridad social que les garantice el servicio médico y pensiones, el candidato común a gobernador por la coalición “Juntos hacemos historia en Tamaulipas”, se sumó al reconocimiento del Presidente LÓPEZ OBRADOR a la labor de los periodistas “que hacen la ‘talacha’ con veracidad, objetividad, crítica y constructiva».

El candidato elogió la labor de quienes ejercen la profesión del periodismo porque contribuyen a la construcción de una verdadera democracia.

El reconocimiento del candidato al trabajo periodístico, fue el preámbulo de su primera conferencia de prensa ante casi medio centenar de diaristas de Reynosa, en cuyo desarrollo abordó con amplitud los Ejes Temáticos de su Propuesta de Gobierno a los Tamaulipecos en materia de Salud, la Mujer, Seguridad, Gabinete de Trabajo, Voto en el Extranjero, Arte y Cultura.

Ante un AMÉRICO VILLARREAL fresco, sencillo, accesible, de sonrisa a flor de labios, periodistas de Reynosa y la región tuvieron oportunidad de plantear sus inquietudes y obtener respuestas generosas para ilustrar sus notas con amplitud de detalles, incluso con detalles anecdóticos o estadísticas en materia de seguridad pública.

En un detalle inédito, el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA envió un mensaje a los migrantes, a quienes dijo tendrán voz y voto en el Congreso local, ya que se propondrá una curul para su representatividad.

Desde este municipio fronterizo, que registra el paso masivo de connacionales hacia Estados Unidos y desde allá envían el sustento para sus familias, se refirió a los tamaulipecos que por primera vez podrán votar desde allá, y anunció que enviará una iniciativa al legislativo local a fin de que tengan representatividad y participen en la creación de leyes y políticas públicas de beneficio para sus familias.

Al responder los cuestionamientos sobre la inseguridad, dijo que buscará alternativas para devolver la paz y armonía a las familias tamaulipecas y se someterá a un análisis el retorno de la policía municipal, que permita estar más cerca de la gente y se atiendan los hechos del fuero común.

Reiteró además que conformará un gabinete honesto, leal y con cariño por Tamaulipas.

Y con relación al papel de la mujer en su gobierno, AMÉRICO VILLARREAL se comprometió a configurar un Gabinete con Equidad de género, en el cual las mujeres ejerzan funciones ejecutivas en beneficio de los tamaulipecos.

‘RECUPERAREMOS SALUD Y LA DIGNIDAD DE SUS TRABAJADORES’

Por cierto, en el Día Mundial de la Salud, ante médicos, enfermeras y personal de este el sector, el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA lamentó el deterioro del sistema de Salud en Tamaulipas, y se comprometió a recuperar la dignidad de este servicio cuando sea gobernador.

“Me duele mucho ver el maltrato que se le ha dado a los compañeros que están en las instituciones públicas al servicio de los gobiernos, que han sido amedrentados, amenazados, y han atentado contra sus derechos laborales”, dijo.

En la primera reunión que tuvo con los profesionistas de la salud y los trabajadores de base, el candidato común de los partidos MORENA-PT-Verde, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, acompañado de su esposa, la doctora MARÍA de VILLARREAL, reconoció de pie y con una ovación a sus amigos y hermanos de profesión que perdieron la vida en la línea de batalla en esta pandemia.

A quienes siguen en pie de lucha, VILLARREAL ANAYA, conminó a trabajar como saben hacerlo para volver a ser un estado con los primeros lugares en los programas de salud.

Les dijo que tomará en cuenta esta situación “que también me lastima”, máxime que no concibe hospitales generales o instituciones de salud que tengan que estar rogando una placa de rayos x o un ultrasonido, como ocurre ahora.

ÉRIKA HERNÁNDEZ ESTRADA, Médica de contrato desde hace 9 años le dijo que han sido meses y años de gran desgaste físico y mental para ellos y lo dijo así:

“Durante los últimos tiempos, hemos sufrido una crisis de grandes proporciones que han puesto su puño amenazante frente a las instituciones de salud de nuestro estado y eso se llama negligencia gubernamental”.

En representación de las enfermeras, LAURA GABRIELA OSTÍ CASTILLO, visiblemente consternada le dijo que urge que llegue al gobierno de Tamaulipas Ya!.

LUEBBERT, ‘CONTRAPESO’ POLÍTICO DE CABEZA

A propósito de Reynosa, el ex alcalde OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, quien durante la Sucesión Municipal 2007 “arrebató” al gobernador FRANCISCO N el control político de la ciudad [y la titularidad del Ayuntamiento, pues CABEZA intentó infructuosamente “heredar” el poder a GERARDO PEÑA FLORES], se convertirá otra vez en el verdugo del ex alcalde azul, pues OSCAR parece ser el principal operador político de AMÉRICO VILLARREAL en esta frontera.

Tanto así, que la comida que se sirvió ayer a un grupo de invitados especiales en Reynosa, después del acto con los trabajadores del Sector Salud, fue organizada por OSCAR; e, incluso, aquella concentración de cierre de pre campaña realizada en el Lienzo Charro de JAVIER CANTÚ BARRAGÁN, también fue convocada por LUEBBERT.

Así las cosas y mientras se resuelve en definitiva el posicionamiento del Grupo de Operación Política Municipal, es posible que la alianza de los grupos de OSCAR LUEBBERT, JOSÉ RAMÓN “JR” GÓMEZ LEAL y ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, supla así sea momentáneamente, la fuerza política decisiva que dé al Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA la certidumbre de su victoria electoral de junio.

Y estos primeros ensayos, de cara al 5 de junio, están dando resultados que proyectan la estatura política de LUEBBERT como orquestador de acciones a favor de AMÉRICO, lo cual, quiérase que no, crean nuevas expectativas a favor de OSCAR, quien puede considerarse como otro de los “perseguidos” del régimen cabecista.

Esto es, insisto, mientras se resuelve el Posicionamiento del Grupo Político que ostenta el Poder Local.

EXHORTA REYNOSA A MANTENERSE EN GUARDIA ANTE EL COVID-19

A propósito de Reynosa, en prevención de mayores contagios por COVID-19, la Dirección de Salud y Grupos Vulnerables, del Gobierno Municipal que preside CARLOS PEÑA ORTIZ, recomienda a la población seguir practicando las medidas sanitarias ya conocidas.

El uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, gel antibacterial y sana distancia son importantes aún cuando el índice de transmisión es moderado, para evitar mayores contagios, sobre todo por el período vacacional que se avecina.

Seguir estas medidas ayudará a mantener un índice de transmisión bajo, lo que evitará que las familias reynosenses sufran los efectos de la enfermedad y favorecerá sus actividades sociales y comerciales.

Ser responsable es cuidarse y cuidar de los demás, con las sencillas condiciones que el sector salud ha emitido para mitigar y contener la COVID-19 en sus variantes actuales.

NLD: ENTREGA AYUNTAMIENTO 3 OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN

Mientras que en Nuevo Laredo, la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL entregó obras de repavimentación en la Colonia Villas de San Miguel para darles a los habitantes del sector mejores vialidades para transitar.

Este 7 de abril, el gobierno municipal entregó en total tres obras en la Colonia Villas de San Miguel, con las que fueron beneficiados más de 2 mil ciudadanos, con una inversión total de 4 millones 73 mil 782 pesos.

-OBRA 1 En las calles San Fabián entre San Joaquín y San Blas, se entregó una repavimentación de asfalto con base cementada; serán beneficiados 695 personas; el costo de inversión fue de 1 millón 437 mil 645 pesos.

-OBRA 2 Se entregó una repavimentación con concreto hidráulico en el crucero de Santa Sofía y Río Coyote Sur y San Dimas y Río Coyote Sur en la Colonia Villas de San Miguel. Hubo una inversión de 967 mil 512 pesos y serán beneficiados 385 vecinos.

-OBRA 3 Además se entregó una repavimentación de concreto hidráulico en las calles Santa Aurora entre San Ángel y San Marcos en la será favorecidos 934 personas. Se invirtió 1 millón 668 mil 625 pesos.

En las entregas de obras estuvieron presentes regidores y regidoras; secretarios y directores del republicano ayuntamiento; también autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA).

Vecinos de la Colonia Villas de San Miguel agradecieron las obras que se entregaron porque las calles se encontraban en malas condiciones.

MATAMOROS ELEVARÁ CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS MAYORES

Cambio de orientación temática para compartirle que el Municipio de Matamoros firmó este jueves convenios de concertación de acciones con instituciones educativas de nivel medio superior y superior, los cuales tienen como propósito brindar a las personas de mayor vulnerabilidad las herramientas necesarias que les permitan elevar su calidad de vida a través de la educación.

El alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ encabezó la ceremonia de firma de convenio, en un encuentro con directivos de planteles educativos, celebrado en la sala “Benito Juárez” de Presidencia Municipal.

La importante firma de convenios de concertación de acciones fue organizada a través de la Secretaría de Bienestar Social, en cumplimiento a la estrategia 3.18.2 del Plan Municipal de Desarrollo que establece colaboración con las instituciones públicas y privadas para el desarrollo social.

DIF MATAMOROS, EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

Por cierto, con el objetivo de promover y concientizar sobre la importancia, cuidados y hábitos sobre la Salud, el Sistema DIF Matamoros en coordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la lll Jurisdicción Sanitaria (SSA) y la Secretaría de Salud Pública Municipal realizaron en el marco del Día Mundial de la Salud la Brigada Médica “Unidos por la Salud” ofreciendo diversos servicios en el Centro de Fortalecimiento Familiar de la colonia Ampliación Solidaridad.

En el acto protocolario estuvieron presentes las autoridades de las instituciones participantes, alumnos, maestros y padres de familia de la Primaria Ernesto Guajardo Salinas, así como habitantes del sector que pasaron a cada uno de los módulos instalados.

Como parte de los servicios, se ofreció consulta médica, detección de enfermedades, cuidado de la mujer, planificación familiar, optometría, dental, nutrición, detección de embarazo, lactancia materna, consultas cardio metabólicas, aplicación de vacunas, programas de prevención, farmacia, entre otros.

ACCESO GRATIS A LA FERIA DE TAMPICO

En otro tema y con el propósito de garantizar el acceso a toda la población a las Fiestas de Abril Tampico 2022, a celebrarse del 8 al 25 del presente mes en el nuevo recinto ferial, el Gobierno municipal anunció que este viernes 8, las puertas de este moderno espacio estarán abiertas de 6:00 a 8:00 de la noche para el ingreso gratuito de todas las personas.

El Alcalde CHUCHO NADER informó que la Fiestas de Abril representan una de las celebraciones más importantes en el calendario festivo del municipio, por lo que invitó a toda la población a formar parte de esta fiesta que se desarrolla en el marco del 199 aniversario de la ciudad y en la temporada vacacional de Semana Santa.

«Queremos que en esta ceremonia inaugural y primer día de actividades, las familias tampiqueñas y de la zona conurbada tengan la oportunidad de disfrutar las modernas instalaciones del Recinto Ferial, por lo que de seis de la tarde a ocho de la noche, las puertas estarán abiertas para el ingreso gratuito de todas las personas», expuso.

PRESENTA TRUKO PROYECTOS Y SOLUCIONES PARA ZONA SUR

Vuelvo a la “grilla” para compartirle que el candidato a gobernador CÉSAR Truko VERÁSTEGUI, afirmó que La zona sur de Tamaulipas representa grandes retos y oportunidades para el desarrollo del estado, y para ella se tienen proyectos específicos que atraerían mayor bienestar a la población.

Uno de ellos es fomentar la inversión en el sector turismo privilegiando a los empresarios del estado para que el dinero se quede aquí: “En el caso de la playa Miramar se podría construir una Riviera tamaulipeca, algo muy grande pero que sea de los tamaulipecos, que no fuera inversión extranjera ni nacional, que fuera estrictamente local. Se tienen que hacer cosas grandes para poder salir del letargo económico que tenemos, si no hay inversión no hay empleo, si no hay empleo no hay dinero, si no hay dinero no hay progreso, si no hay progreso no hay bienestar”.

Destacó Truko VERÁSTEGUI que se debe motivar mucho la inversión entre los pequeños, medianos y grandes empresarios, pero sí necesitamos que sea local para que la utilidad se quede en Tamaulipas, “lo que es la zona conurbada tiene ese gran potencial, tiene comercio, tiene turismo, tiene industria, tiene agricultura, tiene de todo, es un lugar muy rico”, señaló el abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD.

Otro reto que se debe atender de inmediato es es la reparación del dique El Camalote, que bloquea el agua dulce del agua salada: “lo que nos interesa es que el agua dulce no se vaya al mar y que el agua salobre no se introduzca más allá de donde están los límites, de lo contrario la COMAPA de Tampico y Madero y la de Altamira empezarían a sacar agua salobre que iría directo a todos los hogares”, apuntó.

CÉSAR VERÁSTEGUI señaló también que durante sus primeros cinco días de campaña ha recorrido municipios de las zonas norte y sur: “Me ha ido excelentemente bien, empecé en Tampico en la madrugada, de ahí me fui a Reynosa, después a Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso y hoy estoy aquí otra vez en la zona conurbada y en todos los lugares he tenido un recibimiento de toda la gente con un gran entusiasmo”, afirmó.

RECTOR DE LA UAT FIRMA ACUERDOS CON UNIVERSIDAD TEXAS A&M

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y Texas A&M International University (TAMIU), establecieron un acuerdo para fortalecer la vinculación y colaboración de los programas educativos entre ambas instituciones.

En este contexto se llevó a cabo la firma de un memorando de entendimiento por el C. P. GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS, Rector de la UAT, y el Dr. PABLO ARENAZ, presidente de la TAMIU, durante la ceremonia realizada en las instalaciones del Centro Binacional de esa universidad norteamericana, con sede en la ciudad de Laredo, Texas, en Estados Unidos.

En la ceremonia, el Rector MENDOZA CAVAZOS reconoció el valor del intercambio científico y educativo para promover las actividades de investigación y enseñanza de las dos instituciones respectivas, así como profundizar en la comprensión de las cuestiones económicas y sociales, al igual que las tradiciones de ambas culturas.

Por su parte, el Dr. PABLO ARENAZ comentó la importancia de reforzar esta vinculación y mejorar la interacción académica, resaltando el compromiso de fomentar una mayor cooperación entre las dos instituciones.

Como parte de este encuentro internacional se mantuvieron pláticas en temas específicos que establecen la promoción de un intercambio sistemático y continuo de materiales académicos, así como de personal docente y administrativo que participe en la instrucción e investigación, además de fomentar la participación de estudiantes para continuar programas académicos.

