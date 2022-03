Si una y sin otra 

Vaya maniobra que se aventaron el PRI y el PAN para evitar de que Morena lograra recuperar la JUCOPO, este miércoles los morenistas confiaban en que lograrían arrebatarle al PAN la Junta de Coordinación Política, pero nuevamente pecaron de ingenuos, al alertar a sus contrarios sobre las acciones a realizar, por lo que priistas y panistas demostraron tener más colmillo político, al integrar al diputado panista Ángel Covarrubias al PRI, para que este partido se convirtiera en Grupo Parlamentario, según la Ley Interna del Congreso de Tamaulipas.

Fue mediante de un oficio, que se informó a Imelda Sanmiguel Sánchez que Covarrubias “abandonaba” al PAN para integrarse al PRI, con lo que de ser solo dos diputados priistas, al sumarse un nuevo elemento los convertía en Grupo Parlamentario

Pues finalmente y debido a que el cargo le quedo grande a Armando Zertuche, finalmente este fue relevado de la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, siendo relevado por Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pues bien, eran muchas las voces que pedían la salida de Zertuche de la coordinación, dado a que simplemente no pudo con el paquete, lo que de paso propicio que se perdiera la JUCOPO, por lo que finalmente la decisión la tomaron los quince diputados locales morenistas, acordando que la responsabilidad ahora recayera en Ursula Patricia Salazar; sobre el acuerdo común al que llegaron los legisladores guindas ya fue informado el delegado nacional, Ernesto Palacios Cordero quien estuvo de acuerdo en el cambio de Zertuche.

Y como dice el dicho el chiste no es llegar sino saber mantenerse, y eso fue exactamente lo que le paso a Zertuche, que no supo mantenerse en la coordinación de su bancada y de la Jucopo, ganándole el protagonismo y la soberbia, quedándose como el perro de las dos tortas sin una y sin otra, ya ni llorar es bueno.

Tal como se diera a conocer que el doctor Américo Villarreal estaría presentando la denuncia, por los videos donde difaman a él y su familia, pues este martes el precandidato de Morena lo hizo al presentar ante la Agencia del Ministerio Público Federal la denuncia, contra quien resulte responsable, por la difusión de los citados videos falsos en las redes sociales.

Al considerar que además de difundir mentiras ponen en riesgo la vida de su familia y su trabajo político, al involucrarlo en distintas situaciones y circunstancias aparentemente delictivas, los que además son ofensivos, por lo que exige a las autoridades correspondientes se investigue y se esclarezca el origen de estos videos.

El precandidato sabe que esta es parte de la guerra sucia que enemigos políticos están realizando contra su persona y contra Morena, buscando frenar su avance ante el próximo arranque de las campañas, sin que les importe afectar a su familia y su trabajo, llegando al extremo de pretender involucrarlo en hechos ilícitos de suma gravedad.

Mientras que los demás precandidatos presumen encuestas y adhesiones de distinguidos personajes políticos, quien ocupa la tercera posición en las encuestas de los que buscaran la gubernatura de Tamaulipas, Arturo Diez Gutiérrez precandidato de Movimiento Ciudadano no se queda atrás, y en redes sociales se dio a conocer que él también puede sumar adeptos, como ocurrió con Luis Torr Aliyan, ex síndico del ayuntamiento de Ciudad Victoria, en la administración del tristemente célebre Xicoténcatl González, y presidente del Colegio de Abogados de ese municipio.

Por cierto, se habrá de recordar que Torre Aliyan termino renunciando a su militancia en el Partido Acción Nacional, declarándose sindico independiente, para posteriormente registrarse como aspirante a la candidatura a la alcaldía de Ciudad Victoria por Morena, quedándose en el camino al ganar Eduardo Gattas la candidatura.

Mientras que por el rumbo de Ciudad Madero, el regidor suplente del Partido del Trabajo Alexis Iván N fue vinculado a proceso, por su probable responsabilidad en la agresión a su ex esposa.

Pero el acusado solo se le vinculo por sustracción de menores, violencia familiar y lesiones calificadas, por lo que los abogados de la mujer agredida buscaran apelar la decisión del juez, para que el acusado sea vinculado por el delito de tentativa de feminicio.

Por lo pronto, el regidor suplente deberá acudir a firmar cada ocho días y no podrá acercarse a la víctima, ni tampoco podrá salir de la ciudad.

Mientras que los padres del acusado, por cierto, actuales regidores del ayuntamiento maderense, a ellos no se les vinculo a proceso, pero aún se les sigue proceso por las denuncias presentadas en su contra.

Este caso llamo mucho la atención en ese municipio, ante la prepotencia con la que el ex regidor agredió a su ex esposa ante la mirada de sus padres, que son señalados de no haber intervenido para evitarlo o de perdido frenar al iracundo sujeto, lo que termino provocando protestas ciudadanas.

Cambiando de tema, en Matamoros el alcalde Mario López instalo el Consejo Municipal de Protección Civil, para el periodo 2021-2024, con el que estarán trabajando de manera coordinada dependencias municipales, estatales y federales, así como empresas que estarían apoyando en caso de que se presenten contingencias en la región.

En dicho comité participan la Marina, Sedena, integrantes del municipio, del Sistema DIF, Secretaria de Salud municipal y estatal, Protección Civil, Bomberos, de la JAD, sector maquilador, entre otros, que estarían trabajando en el auxilio en casos de contingencia o desastre en Matamoros.