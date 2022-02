El citatorio para Gattás

Desde hace muchas lunas no teníamos una revelación tajante sobre el uso desmedido del poder presidencial, como la que hizo el Ministro de la Suprema Corte, Aturo Saldívar.

Se refiere al entonces presidente Felipe Calderón para proteger a parientes de su esposa Margarita, dueños de la guardería ABC, en Sonora, tras el incendio que costó la vida de casi medio centenar de niños.

El poderío del PAN estaba en su apogeo. Por segunda vez ocupaban Los Pinos, la residencia oficial donde, según versiones periodísticas, el inquilino principal empinaba el codo una tarde sí y otra también.

No conocemos el libro de Saldívar, “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, que promete ser la última guía para que la ciudadanía se forme un mejor criterio del pensamiento azul en este México nuestro.

Para no irnos “en seco”, hay que decir que caras conocidas de esta tierra estuvieron cerca de los Calderón, uno que pisó el bote a lo mejor sin deberla ni temerla.

La primera es Doña Maki Ortiz Domínguez, Subsecretaria de Salud en ese entonces, senadora y más tarde presidenta de Reynosa.

El segundo el químico Sergio Salazar Salazar, de Tampico, a quien mandaron aprehender como jefe que era de Prestaciones Sociales del Seguro Social. Esto fue en noviembre del 2020 cuando los sucesos del 2009 parecían olvidados

Junto con Salazar fue acusada también Clara Rochín Nieto, por presunto homicidio culposo y lesiones, pero y ¿qué son las Zavala?.

El paisano permaneció preso varios meses y nunca se supo que “soltara la lengua”, que hiciera señalamientos a los propietarios de la guardería, familiares directos de Margarita y por tanto los responsables del incidente por no tomar las medidas preventivas necesarias.

¿Qué participación tuvo Salazar? Pudo ser la mínima. Estaba muy lejos, era el supervisor del buen funcionamiento de las instalaciones, según la norma del Seguro.

Produce vergüenza esaber que Calderón y su mujer le mandaron a Saldívar al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

-El tono de la voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. Dice el Presidente que no te apoyamos para esto, y le dije, dile al Presidente que postuló un ministro, no designó a un secretario de Estado, que yo no soy su empleado”.

Esperaba ser destituido pero, en lugar de eso, desde la oficina de Presidencia decidieron “arreglar” a otros ministros. Saldívar perdió su propuesta de resolución en votos.

Dará de qué hablar en las próximas horas. Bueno, ya está dando desde el momento en que Zavala desmiente al presidente de la Corte y le dice mentiroso, en tanto que las fuerzas de ultraderecha se le van encima.

Sería bueno que el paisano hiciera conciencia y amplíe datos sobre lo que realmente sucedió, las investigaciones y el desenlace en tribunales que mandó a la cárcel a quienes menos tenían que ver. Ojalá y se arme de valor ahora que se desligó el PAN y participa como simpatizante de Morena en el proyecto de la gubernatura. Vale la pena.

Hablando de otros temas, para quienes no creen en su gestión, el presidente capitalino, Eduardo Gattás, publicó oficio que con fecha 22 de septiembre del 2021 le envió al presidente López Obrador, solicitando que Victoria sea incluida en el Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal del 2022 en obra pública, equipamiento y mejoramiento integral de barrios que fomenten la inclusión social.

No las menciona pero deben ser vialidades, dado que refiere que los proyectos “buscan dar mayor y mejor conectividad a distintas zonas de la ciudad”.

Los proyectos están en manos de Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por cierto, en la continuación de la lucha política, el enfrentamiento con el Gobierno del Estado, Gattás fue citado en la oficina de Inteligencia Financiera, en algo que él toma como venganza por haber derrotado al panismo.

De antemano dijo que no acudirá, como no se presentó a una anterior que le mandaron en noviembre del año pasado.

Sabe que las instancias de gobierno son tomadas como medio de presión en contra de disidentes y enemigos. En su tiempo fue la Auditoría Superior del Estado para someter a los ayuntamientos y ex funcionarios. Ahora es IF, ambas sin facultades ministeriales.

“No tengo miedo ir a la cárcel”, manifestó el edil al enterarse que pretenden hacerlo comparecer con la fuerza pública.

Mala y desafortunada estrategia. Como sucede en estos casos, el Estado lo sigue victimizando y con ello crece como figura pública. Es la posición del débil frente al poderoso que puede aplastar a sus enemigos.

No es bueno para el Partido Acción Nacional que ahora mismo está urgido de simpatías y una base popular que le genere votos.

Causó consternación en medios universitarios el fallecimiento del abogado Miguel González de la Viña, ex director de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales UAT Victoria. Le tocó vivir los días de la influencia porril y, en lo que pudo, colaboró por el saneamiento de la institución.

Muy conocida aquella decisión que no pensó dos veces: La destitución de dos catedráticos –matrimonio- por “centavear” a los alumnos a la hora de presentar exámenes semestrales. A su familia deseamos pronta resignación.