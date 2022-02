Blindan programas sociales para que no se usen con fines electorales: destacó Luis Lauro Reyes Rodríguez.

El también ex alcalde de Güemez aclaró «obviamente los pagos de los beneficios no se detienen con la veda electoral porque este no es un tema político sino un tema social que le toca al ciudadano».

Cd.Victoria,Tamaulipas.-Con el propósito de que los programas sociales no se utilizados con fines electorales, estos serán blindados hasta nueva fecha por órdenes de la Secretaria Bienestar Federal, destaco el nuevo delegado en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez.

Señaló que tiene el encargo de vigilar que la aplicación de los programas federales no viole la actual veda electoral, «ese es el encargo que tenemos».

Por su parte Reyes Rodríguez añadió que se dará continuidad a la entrega de apoyos; «nosotros venimos a trabajar sobre los programas y para facilitarle todos los trámites a los ciudadanos».

El también ex alcalde de Güemez aclaró «obviamente los pagos de los beneficios no se detienen con la veda electoral porque este no es un tema político sino un tema social que le toca al ciudadano».

Afirmó que sin ninguna clase de publicidad «se va a haber la dispersión de los pagos como se vienen haciendo y los Servidores de la Nación van a estar preparados para atender a la gente».