Da Morena otra muestra de irresponsabilidad legislativa

Cd. Victoria, Tam. (9 de febrero de 2022).- Una vez más la fracción de Morena en el Congreso de Tamaulipas dió muestra de su desinterés por los tamaulipecos, actuando con irresponsabilidad e ignorancia de los procesos legislativos, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (GPPAN), diputado Félix Fernando García Aguiar.

En la sesión programada para este miércoles, los legisladores de Morena abortaron su asistencia provocando que la sesión se suspendiera ante la falta de cuórum.

“La división interna que existe en el grupo parlamentario de Morena otra vez paraliza los trabajos legislativos; no puede ser considerado como estrategia política, es falta a la responsabilidad de asistir a la Sesión, no puede ser calificado como una acción ética que ante la posibilidad de estar en desventaja numérica, dañen los procesos del Congreso”, señaló García Aguiar.

La Ley marca que la Sesión suspendida del pasado 1 de febrero tenía que continuar y agotar todos los temas de la agenda del día, un acuerdo entre los diputados Armando Zertuche de Morena, Edgar Melhem del PRI, Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano y Felix García Aguiar del PAN determinó que se continuaría este miércoles 9 de febrero, sin embargo los diputados de Morena optaron por no asistir ante la ausencia de dos de sus compañeros.

“En esta sesión sabíamos que discutiríamos su propuesta de Reforma a la Ley para la organización y funcionamiento internos del Congreso de Tamaulipas, no estamos de acuerdo con su reforma pero estamos aquí, listos para debatir y presentar los argumentos de lo que hemos denominado la Ley Gandalla o la Ley Zertuche, que busca darle más poder a la Junta de Coordinación Política sobre la Mesa Directiva y que ignora de un plumazo la pluralidad de esta Representación”.

García Aguiar señaló que los diputados de Morena deben tener muy en claro que las y los tamaulipecos decidieron un Congreso plural, donde cohabitan fuerzas políticas con similar representación y donde lo innovador es la pluralidad política: “Los invitamos a regresar, a dar la cara y a presentar argumentos y a debatir”.

El coordinador del GPPAN exigió a los diputados de Morena y a su coordinador Armando Zertuche que respeten los contrapesos internos que la ley actual prevé y que son funcionales cuando hay conocimiento del marco jurídico y cuando hay voluntad política.

“Su propuesta viola la constitución en varios preceptos y no permitiremos que sigan destruyendo las instituciones de las y los tamaulipecos”, señaló García Aguiar.