El viejo refrán que dice: “el pez muere por su propia boca”, se ajusta a la declaración que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la finalidad de la revocación de mandato durante una conferencia en el municipio de Cuautepec de Hinojosa en el Estado de Hidalgo, en donde inauguró una sucursal del Banco Bienestar, acompañado por el gobernador Omar Fayad Meneses.

López Obrador aseveró que: “La revocación de mandato servirá para que la ciudadanía pueda cambiar a un gobernante cuando haya enloquecido de poder ante los ojos del pueblo”, como mucha gente piensa de él cuando ataca a quienes no se someten a sus caprichos, entre los que se encuentran los empresarios a quienes califica de corruptos y voraces por exigir reglas claras para realizar inversiones en nuestro país.

A propósito, el reporte que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) acerca de la caída de la inversión en nuestro país, advierte que el crecimiento de la economía será menor de 2% en el 2022, incluso pronóstica que este retroceso podría registrarse en lo que resta de la administración del presidente López Obrador.

Indica que la inversión mostraba una tendencia decreciente desde antes de la pandemia por el Covid-19, lo que limita la recuperación de la economía en el corto y mediano plazo, cuya situación se agravó ante la incertidumbre generada por el cambio de reglas que se han hecho en diversos sectores productivos, pero especialmente en el sector energético.

El reporte del INEGI destaca que la mayor caída de la inversión se registró en la industria de la construcción, debido en parte por el encarecimiento de los materiales como el acero, el cemento y la arena, pero también por la menor inversión pública en infraestructura y en especial ante el otorgamiento de obras del gobierno al Ejército Mexicano, entre las que destaca el nuevo aeropuerto internacional “Felipe Ángeles” en el Estado de México.

De regreso con la declaración de López Obrador acerca de la revocación de mandato, señaló también que: “este mecanismo ayudará mucho porque se elige por seis años, pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y, se volvieron locos los gobernantes porque el poder es una tentación cuando no hay principios, cuando no hay ideales”.

Y a la mitad del sexenio de López Obrador no hay buenos resultados, como se puede constatar en el hecho de la crisis económica que se vive en el país, ya que se registra una severa inflación en perjuicio de las clases populares, que día a día sufren el encarecimiento de la canasta básica, incluso han dejado de consumir productos de primera necesidad porque el gasto familiar no alcanza.

De igual forma, no hay buenos resultados en atención de la salud de la población, puesto que persiste el desabasto de medicinas en clínicas y hospitales del Sector Salud, como en forma reiterada lo han denunciado padres de niñas y niños con cáncer, además de enfermos de Sida, entre otros que requieren de fármacos para sus tratamientos.

Asimismo, no hay buenos resultados en la estrategia gubernamental ante la pandemia del Covid-19 que encabeza el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien dice que todo va muy bien, pero van más de 308 mil personas muertas, según el propio reporte de la Secretaría de Salud del pasado 3 de febrero.

La cifra negra de muertes por el Covid-19 podría crecer porque López-Gatell Ramírez se opone férreamente a vacunar a niñas y niños entre 5 y 11 años porque supuestamente no hay evidencia científica para inmunizarlos, en cuya posición tiene el apoyo de López Obrador a pesar de críticas que han hecho en forma reiterada los padres de familia.

También no hay buenos resultados en materia de Seguridad Pública por la política de “abrazos, no balazos” del tabasqueño, puesto que no sólo se registran a diario ataques del crimen organizado a lo largo y ancho del país, sino también han crecido las quejas por extorsiones o cobros de piso que hacen en forma impune hasta con comerciantes ambulantes.

No se ha frenado la violencia como prometió López Obrador, sino por el contrario el índice ha crecido en forma alarmante luego de que elementos del Ejército, la Marina y de la Guardia Nacional, así como corporaciones policíacas tienen órdenes de resistir las agresiones de manifestantes para que su gobierno no sea calificado de represor.

El hecho más lamentable sucedió el viernes pasado, cuando un grupo de disque estudiantes normalistas de Ayotzinapan bajaron a un chofer de su tráiler para ser usado como un proyectil en contra elementos de la Guardia Nacional porque no les permitieron tomar la caseta de cobro de Palo Alto en la carretera México-Acapulco, como estaban acostumbrados para obtener dinero con el pretexto de reivindicar sus demandas sociales.

López Obrador se muestra muy confiado en que será ratificado el próximo 10 de abril, incluso ha retado en varias ocasiones a sus adversarios para que salgan a votar en contra de él, sobre todo ha incitado a los empresarios para que les digan a sus empleados que participen en la consulta de revocación de mandato y emitan su voto para que deje la presidencia de la república.

Y aunque se da como un hecho que la ciudadanía participante lo ratifique como presidente de la república, no se puede descartar la posibilidad de que se dé una sorpresa ante el enojo social causado precisamente por los malos resultados que hay a la mitad de su mandato.