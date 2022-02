Américo Villarreal está despertando mucho entusiasmo en Tamaulipas: Mario Delgado

ENTREVISTA CON MARIO DELGADO PRESIDENTE NACIONAL DE MORENA Y AMÉRICO VILLARREAL ANAYA PRECANDIDATO ÚNICO A GOBERNADOR DE TAMAULIPAS POR MORENA

MARIO DELGADO: Buenas tardes, agradecer la presencia de todas y todos ustedes, estamos aquí en Matamoros acompañando a nuestro precandidato Américo Villarreal, agradezco también el acompañamiento a Mario López, alcalde de Matamoros, al delegado especial Ernesto Palacios y al Diputado Armando Zertuche.

Informarles que estamos como ustedes saben, entrando a la recta final de esta precampaña, desde el Comité Ejecutivo Nacional hemos monitoreado muy de cerca el desempeño de la precampaña en Tamaulipas y déjenme decirles que vamos muy bien, tenemos una gran aceptación de Américo Villarreal entre los militantes y simpatizantes de MORENA hay una expectativa que se palpa en todo el territorio tamaulipeco.

Nosotros hacemos de manera periódica encuestas y podemos detectar esto que les estoy diciendo, hay una situación muy importante a favor de nuestro movimiento así que quiero felicitar a Américo, a todo su equipo, a militantes y simpatizantes por esta precampaña que hemos llevado a cabo aquí en Tamaulipas.

Tuvimos un evento muy emotivo con simpatizantes del sector campesino y muy calurosa la gente con Américo y comentábamos que en esta etapa de precampaña no se pueden hacer propuestas porque es lo que marca la ley, sin embargo hay una propuesta general que tiene nuestro movimiento y que tiene por supuesto Américo y en Tamaulipas que es terminar con la corrupción, que es el remedio para muchos males que tiene Tamaulipas, tener un gobierno honesto va ayudar a tener la posibilidad de resolver muchos problemas.

En el 2018 Andrés Manuel López Obrador y lo recordó en Tlaxcala cuál era su propuesta, erradicar la corrupción como lo vieron ustedes en la mañanera, lo puedo decir en menos de cinco minutos y parado en un pie, erradicar la corrupción, y esa es justamente la propuesta de nuestro movimiento en todo el país por eso está creciendo nuestro movimiento, y por eso se percibe este ánimo de cambio aquí en Tamaulipas, entonces me da mucho gusto la calurosa recepción en Matamoros, de toda la gente que está apoyando nuestro movimiento.

PREGUNTA: Señor presidente es importante aclarar sobre esa guerra que se ha dado sobre el tema que es factible la reposición de la candidatura del doctor Américo o si nos puede aclarar este tema para que la militancia y la población de Matamoros sepa la veracidad de la información, porque se ha hecho una guerra en contra el doctor Américo que la verdad está perjudicando.

MARIO DELGADO: Cuándo hay un cambio de régimen político, cuando un sistema está llegando a su fin, surgen signos de desesperación y vemos cualquier tipo de reacciones, guerra sucia, mentiras, calumnias para confundir, para desinformar, porque saben que no tienen opción, saben que están derrotados, entonces no nos extraña que surjan muchas estrategias, para mostrarnos como un movimiento desunido, y no. Nuestra fuerza es la gente, nuestra fuerza es el pueblo, lo que quiero decirles hoy, es que no creamos este tipo de campañas, tenemos como pre candidato único a Américo Villarreal por MORENA, es una decisión que tomó el comité ejecutivo, el comité de elecciones basado en la opinión de la gente de Tamaulipas, porque en nuestro movimiento quien decide es la gente, entonces tuvimos un proceso único sin precedente para cualquier partido político donde la gente dijo claramente: queremos que Américo encabece el proyecto de transformación, que no quede duda… no hay ningún riesgo, nuestro precandidato único es Américo Villarreal y se convertirá en el candidato de MORENA a la gobernatura de Tamaulipas.

PREGUNTA: Por qué opina Alejandro Rojas que tú impusiste al doctor Américo Villarreal, que no fue una elección democrática

MARIO DELGADO: Ya contestamos que el régimen que está por terminar va a utilizar cualquier estrategia, por eso vamos a estar con la gente, informando a la gente, las encuestas lo que hacen es recoger la opinión…

PREGUNTA: Tu respuesta, no contestaste a mi pregunta Mario por qué o qué opinas respecto a lo que dice Alejandro Rojas dice que no fue una elección democrática sino una imposición…

MARIO DELGADO: Opino que Américo Villarreal está despertando mucho entusiasmo en Tamaulipas y es lo que nos reflejan las encuestas, si alguien decía por ahí que si en Tamaulipas está listo para ser gobernados por MORENA, claro que sí, es la gente quien decide.

PREGUNTA: Quiero preguntar al doctor Américo Villarreal recorriendo usted Tamaulipas cómo está usted señor, cómo se siente y que responde usted a ello

AMERICO VILLARREAL: Yo estoy muy bien muy amable, me siento muy bien, con esta gran oportunidad que nos da el pueblo tamaulipeco, en un proceso que yo participo dentro de mi estructura política en el cual fuimos convocados y se sumaron quienes así decidieron hacerlo y aceptamos los procedimientos que tiene nuestro partido al interior, firmamos en una hoja de consentimiento de participación y me siento muy contento que a través de sus amables medios darle un agradecimiento a los tamaulipecos y tamaulipecas que a través de estas encuestas que se hicieron me permiten estar aquí al frente de esta gran responsabilidad de representar a MORENA y los principios que tienen y que podamos contribuir con nuestro esfuerzo y trabajo a una transformación por Tamaulipas

PREGUNTA: Presidente Mario Delgado sabemos que en esta pugna interna de MORENA viene desde los niveles de Monreal, pero ustedes están viendo la aceptación que le están dando los que sí son de MORENA al doctor, como van a poder ustedes evitar este choque que supuestamente viene desde el Senado de la República por cuestiones internas a la candidatura nacional y los intereses de los morenos de cúpula, no de los morenos de base…

MARIO DELGADO: Yo creo que ahí y lo conozco, no creo que el senador Ricardo Monreal esté involucrado en esto y estoy seguro que no está de acuerdo, yo confío en Ricardo Monreal en que va apoyar a nuestro movimiento y mucha gente ha dicho que pudiera presentarse una situación como la que se dijo que ocurrió, por qué además no nos consta en la delegación Cuauhtémoc en la ciudad de México, pero yo no coincido con esas versiones, yo estoy seguro que Ricardo Monreal además coordinador y compañero del Médico, va a venir a apoyar a Américo Villarreal, para disipar ese tipo de dudas, y la unidad que a nosotros nos interesa es la de la gente, es con la gente, es con el pueblo, porque ahí está nuestra fortaleza, empecé diciendo que siempre cuando ya están las últimas pataditas de ahogado del régimen, que ya no tiene futuro, hay cualquier tipo de estrategias, cualquier tipo de guerras sucias pero vamos a derrotar todo esto, por qué es muy profundo el deseo de cambio de la gente…. nos lo mandan para tratar de demostrar que hay divisionismo, que hay guerra, pero miren nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no es por presumir, pero vamos por las seis gobernaturas que están en juego, con la gente

PREFGUNTA: Entonces no hay fuego amigo en MORENA.

MARIO DELGADO: Siempre en campaña y en realidad en estos tiempos de nuestro país lo decía también en esta etapa de transformación pues época también de definiciones de cada quien, en lo personal de qué lado de la historia queremos estar, y la mayoría del pueblo de México está decidiendo por esta transformación, la gente de Tamaulipas quiere que llegue esta transformación a este estado, entonces cada quien tomará sus decisiones, sus definiciones, hay gente que los mueven intereses personales, puede ser legítimo o no, los mueve una ambición y hay mucha más gente que lo mueven las convicciones, que los mueve el ideal de tener un país sin corrupción.

PREGUNTA: Presidente viajo o no viajo usted en vuelo privado con Sergio Carmona?

MARIO DELGADO: Nunca he viajado en vuelo privado, ni con él ni con ningún otro empresario, en la semana Grupo Reforma publicó una supuesta bitácora, yo mandé preguntar a la autoridad aeronáutica sobre la veracidad de esa bitácora, ellos decían que había llegado a la ciudad de México en ese vuelo y resulta que la bitácora de vuelo fue alterada, y nunca llegó a la ciudad de México, es un vuelo de Cabo San Lucas a Culiacán y no hay registro de pasajeros, lo cual evidencia la mentira, la fabricación de este tipo de cosas, estamos hablando de la guerra sucia de mentiras y se lo envié a Reforma, pidiendo mi derecho de réplica que está establecido en la ley y no lo publicaron por eso pueden ustedes consultar lo que yo les estoy diciendo, el plan de vuelo original está publicado en mis redes sociales.

PREGUNTA: Cuáles son las prioridades para Tamaulipas

AMÉRICO VILLARREAL: como ya comentamos hace un momento, hemos sido muy respetuoso de las leyes electorales y hemos estado llevando una situación preventiva en todo lo que es la precampaña que hemos estado haciendo a fin de no motivar que nos hagan algún señalamiento por faltar a una situación de esta naturaleza, aun así hemos tenido señalamientos como ustedes se dieron cuenta, nos bajaron nuestras pautas de radio y televisión, como consecuencia de que me identificaba yo como doctor, soy el doctor Américo Villarreal, eso no les gustó y me quitaron el título ellos, pero ya después el Tribunal resarció esto y volvieron a subir estas pautas.

Hemos querido ser muy cuidadosos para no faltar a las reglas electorales y en este proceso, pues no hemos podido tener la oportunidad de hacer las propuestas, lo que sí les decimos es que tenemos una gran potencialidad de nuestro estado, que es una situación de análisis de sentido común, que debemos de sentarnos a ver los tamaulipecos y tamaulipecas, somos el mejor estado de México, estamos en una posición privilegiada geográficamente, con un tratado comercial trinacional que nos va a favorecer, que tenemos una gran infraestructura en aduanas, en la costa, en el golfo, en petroquímicos, en puerto de altura y que tenemos que potencializar el desarrollo en cada uno de los campos de interés de Tamaulipas, hay mucho por hacer y sabemos que con un gobierno honesto, con un gobierno austero, con un gobierno que se rodee de gente capaz y con voluntad de hacer bien las cosas vamos a tener mejores oportunidades de vida en Tamaulipas.

En estas grandes oportunidades que tenemos de nuestro estado, les quiero comentar que somos vecinos de Texas, el segundo estado con mayor crecimiento económico de Estados Unidos, somos vecinos de Nuevo León, el segundo estado con mayor crecimiento de la República mexicana, estamos abajo con San Luis Potosí, con una dinámica del Bajío de la industria de la transformación y la salida de oportunidades a los puertos y que si estamos rodeados de todo ello los tamaulipecos estamos sumados a esta gran oportunidad de transformación que nos da el privilegio de vivir aquí en Tamaulipas.

PREGUNTA: Presidente con el resto de los precandidatos aspirantes a la candidatura ha habido un acercamiento con ellos para que se pueda trabajar de manera conjunta una vez iniciada la campaña, incluso a manera pública ya se ha hecho la invitación incluso a Maki Ortiz para que participe.

MARIO DELGADO: Lo que hicimos nosotros fue un proceso que no se da en otros partidos, lo pueden checar en Facebook como lo hicimos, abrimos una convocatoria a la cual se podían inscribir quien hubiera querido, es más a través del celular te podrías inscribir, militantes simpatizantes, nada más les pedíamos que simpatizaran con MORENA, una vez que se cerró el registro se mandaron los nombres a los consejos estatales, órganos directivos muy plurales, mucha gente, al Consejo nacional que es el máximo órgano de nuestro partido, a que nos dieran nombres, dos hombres y dos mujeres los que reunían las mejores características en los estados, después dijimos no… hay que encuestarlos a todos… qué tal si hay perfiles que no cuentan con aprobación del Consejo pues que no se queden en el camino, entonces se hizo una encuesta de reconocimiento, nuestro delegado trajo la encuesta de reconocimiento e invitó a todos los involucrados para ver quién tenía mayor potencial y a quien conocía más la gente, una vez que se tuvo esos nombres junto con nuestros aliados determinamos quiénes serían los finalistas, 5 a 7 perfiles que fueron encuestados, antes los citamos, les mostramos la metodología, las preguntas cómo se va a preguntar, cómo se iban a ponderar esos reactivos, se preguntaba sobre la honestidad, sobre la cercanía, sobre la credibilidad, muchos factores que la gente opinó sobre los distintos aspirantes, contratamos dos encuestadoras privadas de reconocido prestigio para que hicieran una encuesta espejo, y les dijimos a los participantes como dicen por ahí, quieres o no quieres, éstas son las reglas del juego porque advertimos, que iba a ver mínimo tres mujeres, y vamos a garantizar tres mujeres, que si había hombres que ganaron más de tres estados las encuestas pues iba a haber un ajuste, entonces una vez que conociera la metodología, los artículos de los documentos básicos y los estatutos de MORENA que estábamos utilizando para nuestras decisiones, que se comprometieron a respetar el resultado, todos firmaron carta de aceptación, dijeron si queremos, entonces los que dijeron si, los encuestamos, se hicieron las encuestas, mandamos llamar a los aspirantes, las casas encuestadoras mostraron sus resultados, estabamos prevenidos por si alguien decía no es que a lo mejor cambiaron las hojas cuestionarios, pues no, porque pedimos que las encuestas hicieran en una tablet, no papel, en tablet para poder tener la cédula actualización, el día, la hora en la base de datos, pusimos a disposición de los participantes la base de datos el día de los resultados, hicimos algo inédito en MORENA, en una sesión pública a transmitir en vivo por Internet, larguísima, donde el último estado por cierto fue Tamaulipas para decidir quiénes eran los hombres y las mujeres mejor posicionados y al final aplicar la regla de paridad, así es como Américo se decidió que encabezara este proyecto y lo que esperamos que nos una la convicción, son los principios, son el no fallarle al pueblo de Tamaulipas, en aprovechar esta oportunidad histórica para que tengamos un gobierno honesto, MORENA es diferente a otros partidos en eso, otros partidos tienen que hacer operaciones cicatriz, darle alguna cosa y luego al otro otra cosa para convencerlos de que vayan a trabajar en el proyecto.