Se suman jóvenes a “Va por Tamaulipas”

Serán el factor de cambio en Tamaulipas, afirma César Verástegui Aranda

Matamoros, Tamaulipas (2 de febrero de 2022).- Los jóvenes de Tamaulipas serán un elemento decisivo en el proceso electoral que vive la entidad y un factor de cambio para diseñar políticas públicas más justas para este sector de la población, afirmó César Verástegui Aranda.

Acompañado por la ex alcaldesa de Matamoros, Lety Salazar Vázquez; Bruno Díaz, dirigente de Jóvenes por México del PRI Tamaulipas, además de liderazgos sociales, estudiantiles y obreros de los sectores juveniles de la alianza “Va por Tamaulipas”, Verástegui Aranda destacó que en México no pueden existir programas que releguen a los profesionistas y por el contrario, se entreguen apoyos a personas que no estudian ni trabajan.

Verástegui Aranda destacó la importancia de los jóvenes están haciendo en este proceso electoral y les pidió que se sientan orgullosos de seguir trabajando por un Tamaulipas más digno para ellos y sus familias: “Agradezco el trabajo que están haciendo, sabemos que actualmente los jóvenes son los que van a sacar adelante a nuestro estado”.

La ex alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, manifestó su respaldo a César Verástegui Aranda: “César, es un gusto que nos acompañes en esta reunión con los jóvenes matamorenses, sabes que cuentas con mi total apoyo en este proyecto que acabas de iniciar en visitar a todos los municipios y sobre todo escuchar a todos los jóvenes”.

Por su parte Bruno Díaz destacó: “Cuentas con nuestro apoyo total, sabemos bien que el gobierno de enfrente no ayuda a los jóvenes preparados, tienes nuestro respaldo para avanzar en un proyecto que tiene bien establecido que somos parte del desarrollo de nuestra entidad y merecemos mejores oportunidades de vida”.

Durante su visita a Matamoros César Verástegui Aranda sostuvo reuniones con grupos juveniles de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, quienes comprometieron su apoyo para sacar adelante el proyecto de la alianza “Va por México”.