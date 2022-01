El Truco, ni atrás, ni adelante…

El priismo de Tamaulipas volvió a surgir, los grupos del PRD, también, sino odios, sin rencores, con distinta ideología, pero con un mismo objetivo las dirigencias de los distintos partidos políticos dieron inicio a la actividad proselitista de Cesar Augusto Verástegui Ostos, de extracción panista en busca del gobierno de Tamaulipas.

“Recibo con entusiasmo y como precandidato la responsabilidad de conducir esta coalición con inclusión, con armonía, con organización, con compañerismo; al lado y de lado de cada uno de ustedes, si me adelanto será para jalarlos, si me atraso será para empujarlos y si me detengo será para animarlos”, dijo, sabe que en esta coalición no debe de ir adelante ni atrás, simplemente entiende que se requiere de todos para sumar y alcanzar el triunfo.

La vieja escuela, los jóvenes y la maquinaria priista volvió a surgir, la operación política el estilo de Oscar Almaraz, discreto pero muy preciso en la instrucción, la organización la vigilancia el desarrollo y el discurso, en manos de verdaderos estrategas, la comunicación y prensa en mano de expertos en la materia que saben de campañas y que saben que necesitan de inclusión y mucha precisión.

Sin odio, sin rencores, con un solo corazón el PRD, y el PRI se suman al PAN para actuar en consecuencia, el priismo sabe de disciplina e institucionalidad, es tiempo de trabajar, el PRD, sabe de política, sabe ganar, el PAN sabe que se requiere de todo y de todos para ir por la Victoria.

Al inicio de su discurso Cesar Augusto, dio las gracias a Chucho Nader, a Gerardo Peña y al senador Ismael García, por el acuerdo y la oportunidad que le dieron para fuera él quien encabezara la precandidatura por ese partido y en consecuencia por esa coalición, y aun cunado no lo hizo con Ramiro Ramos o con Enrique Cárdenas, por ser del PRI, reconoce con sus actitudes e inclusión el gesto y la disciplina de los tricolores.

El Truco se sintió arropado y hay que decirlo está en todo, “Veo muchos actores que han estado en otros partidos, que bueno que están aquí con nosotros. que bueno que generemos una esperanza para hacer de Tamaulipas el mejor lugar para vivir y sin lugar a dudad eso es lo que quieren los tamaulipecos”, dijo.

El abanderado de la coalición no dejo pasar la oportunidad, sabe que la sociedad no quiere pleitos, división o agresiones quiere trabajo e inclusión por eso fue bien visto el momento en que hizo un reconocimiento a las militancias y dirigencias de los partidos PRD, PAN y PRI, por su apertura y disposición para concretar este proyecto y poner en práctica los valores, esenciales de la política, la sensatez, la prudencia, la coherencia, la generosidad y la tolerancia.

El ex secretario general de gobierno reconoció que volver a la tranquilidad al estado no fue tarea fácil, no son enchiladas dijo, aunque volvió a hacer énfasis para lograr el triunfo se necesitad de todos y todos deberán entenderlo que es su proyecto hay espacio para todos.

“Siempre ire con la rienda tensa y manteniendo el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo, ni pronto, sino llegar con todos y cada uno de ustedes para ganar eso es lo que necesita Tamaulipas”. “Los tamaulipecos no quieren regresar al pasado, como olvidar los años 2010, 2011 y 2012 y llegar al 2016, se escucha fácil, pero entender la responsabilidad de la estabilidad social y de la seguridad pública, no son enchiladas todos los días hay que trabajar, todos los días, es una constante a través del tiempos es el trabajo que se traduce en resultados”, haciendo referencia con ello creo e imagino que en esos años se vivió un intensa ola de violencia, que inicio con la muerte del siempre bien recordado Rodolfo Torre Cantu.

Con actores políticos de las distintas regiones del Estado y en presencia de los líderes de los partidos políticos al truco se le vio emocionado sabe que los fines de semana son de familia por ello es que remarcó “En el estado los fines de semana son días de familia gracias ustedes que es mi gran familia tamaulipeca, gracias por estar aquí este día donde tengo la oportunidad de convivir en este escenario y compartirlo con personalidad de talla nacional”

“No podía ser un día mejor porque este día iniciamos la victoria y a todos ustedes los invito a que trabajemos juntos para llegar a ella. subrayó.

Convoco a sus seguidores y a la militancia de los demás partidos políticos a trabajar juntos y unidos y a construir el porvenir, “No se trata del presente solamente, se trata de nuestro futuro hay que voltear hacia atrás para no con cometer los mismos errores, hay que construir el futuro porque el futuro no es la ilusión pasiva, sino es el dinamismo que se va imprimir para hacer que las cosas sucedan y eso solo se va lograr con la sociedad en general, con la gente de acción nacional, del PRI, del PRD”.

De entrada, el mensaje fue claro y preciso, para atrás ni para agarrar vuelo y para alcanzar el triunfo se requiere de la experiencia de todos, la operatividad y la estrategia será pieza clave para ello, la suma de esfuerzos y la inclusión es un fator muy importante, el objetivo es Tamaulipas por eso es que el truco se declara en pie de lucha para dar la mejor batalla “estamos puestos y dispuestos para entrar a la arena electoral y levantarnos con el triunfo a lado de todos ustedes”.

Por lo pronto la coalición PAN, PRD y PRI inició en un nuevo formato, adaptándose a las medidas establecidas por la autoridad de salud, cumpliendo con las sugerencias y recomendaciones en medio de una pandemia, pero en una precampaña que como Tamaulipas, no se puede detener, veremos.

Por cierto, a que le tira Oscar Luebbert, cuando dice que no apoyará a la alianza PRI, PAN, PRD, cuando se sabe que non trae nada en él morral “voy por la persona humanista y sencilla del Dr. Américo Villarreal Anaya” refiere, en su mensaje a través de las redes sociales, pero la verdad, la verdad, más que por la persona humanista va por un interés personal y para seguir en la posibilidad de continuar en el poder, después de que como muchos exprimieron al PRI y ahora como roedores abandonaron el barco que estaba a punto de hundirse.

