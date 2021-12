Ley de austeridad de Tamaulipas, realidad o simulación

Favoritos de Monreal, Delgado y Luján para Tamaulipas

Siete Finalista en la recta final y ninguno la tiene segura

1.- La recién acuñada Ley de Austeridad del Estado y Municipios de Tamaulipas, se propone poner fin a los gastos superfluos de todas las entidades del servicio público en los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y judicial, así como en los órganos autónomos. Teóricamente esto suena muy bien, pero son los hombres y mujeres responsables de la aplicación de estas leyes, así como de darles seguimiento a los procedimientos para verificar su fiel cumplimiento, y los candados legales que puedan crearse ayudarán quizá a dificultar el saqueo de las arcas, pero no terminará del todo con el problema.

Usted dirá que somos pesimistas, pero “en el hombre existe mala levadura”, esto es más que una frase del poeta Rubén Darío, puesta en boca de San Francisco de Asís (1913), es una sentencia que se repite a cada momento y en diferentes escenarios y con actores que nunca nos hubiéramos imaginado. Aclarando que cuando habla del hombre, se está refiriendo a la humanidad sin prevalencia de ningún género.

Aun así, hay que festejar que con la redacción de 41 artículos pretendan desaparecer gastos superfluos, pero la realidad es que a final de cuentas quedará en manos de la Secretaría de Finanzas la responsabilidad de promover la aplicación de estas reglas de juego y darle seguimiento para verificar su aplicación.

Estas medidas también serán aterrizadas en los municipios y en sus respectivas tesorerías descansará el cumplimiento de la referida Ley de Austeridad.

Pero los tesoreros y contralores a final de cuentas son funcionarios que llegan por el “dedazo” de los alcaldes, y de igual manera en el Estado, por influencia del gobernador en turno, dicho de otra forma, son de los mismos, no van a someter a su patrón, pero si pueden restringir el manejo de los fondos públicos en otros niveles. Siempre habrá un círculo de privilegiados, pero algo de esas fugas disminuirá.

Los temas que van a cancelar son el pago de uniformes, por citar un ejemplo. Es lamentable que secretarias o personal de bajos ingresos ya no perciban ese apoyo, pero la fuga estaba en facturas infladas, sólo van a conservarse este renglón para los elementos de seguridad.

Hay otros renglones como el servicio aéreo, ya sea por vuelos privados o compra de boletos en líneas comerciales.

No vimos que se cancelen los vehículos de lujo para los funcionarios de primer nivel, una modalidad que instituyó Manuel Cavazos Lerma, cuando se asignaron camionetas a sus colaboradores. Su antecesor Américo Villarreal Guerra fue el último gobernador que se desplazó en su propio vehículo, como lo venían haciendo sus antecesores, pero MCL puso el desorden creando la banda de las suburbans blancas, así las bautizó el columnista Rubén Narváez QPD.

Era costumbre que los mandatarios llegarán a Palacio en los vehículos de su propiedad, y las giras las realizaban en unidades oficiales en las que retornaban a Palacio para tomar sus automóviles y regresar a la residencia oficial.

Se comprende y justifica el uso de vehículos para el servicio público, que son Pick Ups, o autos chicos o medianos, patrullas y otros que son necesarios para obras públicas, pero no camionetas de lujo para el servicio particular de funcionarios de primer nivel. Si no resuelven ese renglón no le encontramos sentido a una Ley de Austeridad para el Estado y Municipios.

Así es que veremos y diremos si realmente hay voluntad de los señores diputados de cerrar la llave y de forma definitiva, no sólo para las actuales administraciones, sino para las futuras, con las que quizá tengan identidad política por ser del mismo partido.

2.- Cambiando de tema, lo de Morena es un crucigrama difícil de resolver porque simultáneamente está caminando el proceso político nacional de 2024 y en ese sentido es sumamente importante la decisión de los candidatos a gobernador. ¿Quiénes influyen? o por lo menos intentan meter mano en la sucesión en cada uno de los seis estados que celebrarán elecciones el año próximo para renovar el Poder Ejecutivo Estatal.

¿Quién es el favorito de Mario Delgado para Tamaulipas? de bote pronto podemos decir que Américo Villarreal Anaya al que destapó en por lo menos dos ocasiones. El actual presidente nacional de Morena pertenece al círculo cercano de Marcelo Ebrard, fue su Secretario de Finanzas en el Gobierno de la Cd. de México; ahora el Secretario de Relaciones Exteriores es aspirante a la Grande que se definirá en 2024.

Don Ricardo Monreal otro que se mantiene en la ola presidencialista, pese a que no está considerado por el Jefe Mayor, ya dijo que “no se baja” e irá hasta el final del desenlace. Pues el senador presidente mientras tanto también tiene sus ojos puestos en Tamaulipas y apadrina a otro de los aspirantes, Rodolfo González Valderrama.

El de Cd. Madero, Adrián Oseguera, uno de los siete finalistas en la selección de aspirantes, sus vínculos son con la Presidenta del Consejo Nacional Bertha Luján, para la que operó a su favor en un momento clave para afianzar a ella en el poder. Por eso hoy el alcalde tiene el mayor control numérico de consejeros en el estado y lidera un grupo de diputados locales de la actual Legislatura Tamaulipeca.

Sin embargo ni Delgado, ni Monreal, ni Luján, son los electores. Sólo hay un “Dedazo” y será el que imponga la voluntad final.

Ese Gran elector lo mismo puede favorecer al Guasón Héctor Martín Garza González, a JR Gómez Leal, o Adrián Oseguera, incluso a una de las dos damas postulantes para la encuesta final, Olga Sosa o Maki Ortiz, y obviamente los ya mencionados Américo o Rodolfo. Y es que hasta ahora ninguno de los siete finalistas la tiene segura, por más que algunos presuman y filtren la versión de que ya fueron ungidos, esto sólo es estrategia para influir en la voluntad ciudadana que será sometida a la encuesta final para definir quién es el “bueno”.

DE QUE PRESUMES Y TE DIRÉ DE QUE ADOLECES.- Si realmente alguien la tuviera segura, lo que no haría es presumirse como el ganador. Dice el refranero popular al que es tan proclive el Presidente López Obrador, “Dime de que presumes y te diré de que adoleces”.

La única realidad es que los finalistas en la competencia por la candidatura de Morena para el 2022, se encuentran en la recta final rumbo a la encuesta, que ficticia o real, definirá quien logra obtener “boleto” para participar en la contienda electoral para la gubernatura de Tamaulipas, también es cierto que existe un posicionamiento de estos competidores, algunos en mayor o en menor grado, otros con cercanía de cuatro puntos entre si, que denotan empate técnico, que o quien va a destrabar ese empate, la pregunta está en el aire.

Hacia el interior del partido se estudia con mucho detenimiento las virtudes de cada uno de ellos y los factores reales de identidad de los actores políticos en competencia con los valores y participación política de los aspirantes con la 4ª T y con los movimientos y luchas sociales que han identificado a la corriente.

El factor de unidad es el más importante. ¿Quién de todos los mencionados no ha lanzado ninguna piedra a alguno de sus adversarios?

Puestos estos criterios en la balanza arrojarán sin duda cual es la carta idónea para que Morena aterrice el ideario de la 4ª T, quien es el más cercano intérprete de la ideología presidencial, y obviamente quien es el que tiene trayectoria más limpia para cumplir con el precepto de anticorrupción una vez que el voto popular decida el color del nuevo gobierno Tamaulipas 2022-2028.

VAMOS EN UNIDAD, POR UN SOLO TAMAULIPAS: JR .- Precisamente este sábado José Ramón Gómez Leal, se pronuncia a favor de la unidad al interior de Morena y a dejar de lado, los comentarios o declaraciones que puedan denostar al resto de los aspirantes.

Cabe mencionar que JR se ha mantenido lejos de los reflectores mediáticos, y sólo eventualmente lanza un video o una declaración, casi siempre orientada a sumar, a unirse en un todo que es Morena, y ahora que están próximos a conocer los resultados de la encuesta que definirá la candidatura por la gubernatura, José Ramón convoca a la cordialidad, al respeto y la unidad. La invitación es para todos los participantes de la encuesta, militantes y simpatizantes de Morena.

«Hay que tener muy presente que la división, la denostación, los ataques, no le abonan a la causa, al contrario le pegan directamente a Morena y al avance de la 4T en Tamaulipas, por eso debemos ir unidos y más fortalecidos que nunca», precisó José Ramón Gómez Leal,

Finalmente JR dejó testimonio que tendrán respeto y toda la disposición para trabajar de la mano con quien cumpla con los principios básicos de Morena, que son: no mentir, no robar y no traicionar.