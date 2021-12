Frenan madruguete en la JAD 

Vaya cierre de semana tuvo Matamoros, luego de que el alcalde Mario López frenara un intento de agandalle por parte de los panistas, que pretendieron imponer, en sesión ordinaria, que más bien debía ser extraordinaria, del Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje, en la que tenían como único punto el relevo en la gerencia general de Guillermo Lash, para imponer a otro panista Simón Hernández Piña, con lo que se estarían cubriendo con la misma cobija.

Pues bien, el consejo encabezado por el alcalde Mario López fue citado a las 12 del mediodía del viernes, en la planta potabilizadora Numero 1, ante las expectativas de la numerosa prensa, que previamente había sido instalada en la antesala del área donde se reúnen los consejeros, pero debido a lo reducido del espacio a la prensa se le había instalado una pantalla, por donde se estaría transmitiendo la junta.

Uno a uno de los consejeros fueron llegando, el más esperado y asediado fue Guillermo Lash, quien se esperaba dejara el cargo ese mismo día, según los rumores que se corrieron previamente, pues este opto por guardar silencio al pasar entre los chicos de la prensa, un invitado no esperado fue el notario público Lauro Dávila con lo que quedaba confirmada la versión del relevo de Lash.

En tanto los chicos de la prensa reclamaban la negativa de que estuvieran presentes en la reunión del consejo de administración, armándose el sainete cuando llego el presidente del consejo el alcalde Mario López, fue cuando los reporteros enfrentaron a quienes se encontraban en la puerta controlando el acceso al lugar, a empujones y patadas terminaron entrando al recinto, aprovechando la llegada del edil con el resto de los consejeros municipales.

Uno de los reclamos de los reporteros fue que, durante las dos reuniones anteriores se habían realizado en instalaciones de la planta potabilizadora Numero 2, donde se cuenta con un amplio salón donde pueden estar más cómodamente instalados, ante la presencia de los medios de comunicación.

Fue el alcalde Mario López al inicio de la junta, que también hizo énfasis sobre este tema, ya que en la última reunión se había acordado continuar con esa sede para que todo sea de manera transparente, pero ahí fue el representante del Congreso local, diputado local Isidro Vargas, quien informo que pues él no fue notificado sobre la celebración de la reunión, y que si se entero fue gracias a un mensaje de texto que le mando el secretario del Ayuntamiento, Carlos Ballesteros.

Ante esta situación el alcalde el cuestiono si el resto de los consejeros habían sido notificados, pero ante la información del diputado local, el edil llamo al consejo a votar para invalidar esta convocatoria, empatándose la votación a cinco votos por bando, por lo que él fue el voto del alcalde Mario López el que marcó la diferencia, validando la suspensión de la reunión, pero además el diputado local Isidro Vargas pidió más tiempo para analizar el orden del día, en la que se tenía contemplado el cambio de gerente, por lo que se requería tiempo para analizar la información curricular de quien se pretendía fuera el nuevo gerente, pero además el legislador hizo énfasis que en la convocatoria se hacía alusión de una reunión ordinaria, cuando debió considerarse como extraordinaria.

En un intento por continuar con la reunión, un auxiliar jurídico de la JAD aseguro que se había enviado la notificación vía correo electrónico al legislador, pero eso no pudo evitar que se votara para invalidar la procedencia de esta convocatoria,

Lamentablemente para los interesados porque se llevará a cabo el relevo de Lash, uno de los consejeros con el que contaban no alcanzo a llegar, Juan Villafuerte líder de la Federación de Trabajadores, que ni pese a que se le espero por un par de minutos pues este no atendió la invitación, siendo la falta de este voto lo que marcó la diferencia e impidió que se avalara la reunión con la que se pretendió dar el madruguete.

Concluido el tiempo de espera se dio por concluida la reunión, mientras que el gerente de la JAD veía frustrada su intención de dejar el cargo bajo el amparo de otro panista.

Ya terminado la junta el alcalde hizo un reclamo a los integrantes del consejo, para que de aquí en adelante, los acuerdos que se tomen serán bajo consenso de los integrantes del Consejo para llevar a cabo la sesión, y es que los consejeros se terminaron enterando de la junta a pocas horas de celebrarse, pero sin ser tomados en cuenta para su aprobación; pese a la tibia defensa a favor de la convocatoria del gerente de la JAD por parte del representante del gobierno del estado, pero los argumentos del diputado local y del mismo presidente del consejo de administración Mario Lopez termino por dar por cerrado el tema.

Ya a la salida ante los medios de comunicación el edil externo su inconformidad por la manera en la que se manejó esta convocatoria, al no ser tomados en cuenta, además de que no cumplieron con los protocolos de presentar una terna, en la que se debió incluir los curriculum con los perfiles de los tres prospectos, dejando en claro el alcalde que no se permitirá que la JAD sea administrada por políticos, para que pueda operar para el fin de que fue creada para eficientizar su servicio, ya que más que un cambio de gerente a JAD, se requiere de dar respuesta al pueblo de Matamoros.

Por otro lado, que buena broma se aventó el prospecto del partido Movimiento Ciudadano a la candidatura a la gubernatura, Arturo Diez Gutiérrez al asegurar que van en segundo lugar en las encuestas, cosa que nadie le cree, dado a que no rebasa el digito de porcentaje en las preferencias.

Según el ex edil victorense sus encuestas lo ubican en la segunda posición rumbo a las elecciones del 2022, por lo que no le preocupan los sondeos de Morena y del PAN, por lo que ellos están enfocados en lograr llegar al primer lugar apostándole a los jóvenes y las mujeres.

Por lo pronto será a finales de diciembre cuando Diez Gutiérrez podría ser oficializado como candidato de Movimiento Ciudadano, partido que podría dar la sorpresa en el estado, luego del avance logrado en los estados de Jalisco y Nuevo León, esto es demasiado optimismo.

Mientras tanto, siguen sumándose personajes del Partido Morena a la figura del delegado federal en Tamaulipas Rodolfo González Valderrama, como lo hicieron siete de los 38 que inicialmente habían manifestado su interés por buscar la candidatura a la gubernatura.

Entre ellos se encuentra la ex diputada Eda Rivera, quien ha manifestado que González Valderrama es el que tiene la mejor imagen, aunado a que es parte de Morena desde sus inicios, lo que ven con agrado y además cuenta con el mejor perfil que se requiere en un candidato a gobernador.

Pero entre este grupo se encuentra un personaje que se quiere pasar de listo, Giovanni Barrios Moreno ya que a la vez que se pronuncia a favor de Rodolfo González Valderrama, Barrios está registrado ante el IETAM para una candidatura independiente a la gubernatura. Así de perdido buscaría que lo consideraran para algún cargo público.