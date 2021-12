Protestan en CDMX contra González Valderrama, por uso político de programas

“Le hemos solicitado audiencia y lo hemos citado a que acuda a nuestras campamentos y no ha hecho caso; con esto, traiciona al Presidente y falta a los principios de la 4T y de Morena de no traicionar, no mentir y no robar”.

Redacción /LaRegión Tamaulipas

Ciudad de México.-Decenas de campesinos de la huasteca tamaulipeca, iniciaron una protesta en el Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra el delegado Rodolfo González Valderrama, por estar usando los programas sociales para su beneficio personal y político.

El campamento para denunciar a González Valderrama se instaló en la calle Pino Suarez y Carranza del centro histórico y lo encabeza el dirigente Alejandro Jimenez, conocido como “El Choko”.

A través de un comunicado que entregó a los medios nacionales, Alejandro Jimenez, Coordinador de la protesta, dijo que acompañaron al Presidente en su tercer informe y para exigirle que en Tamaulipas, González Valderrama desatendió las demandas de los campesinos y de los productores por andar gastando los dineros de los programas en su proyecto político de ser candidato de Morena.

“Le hemos solicitado audiencia y lo hemos citado a que acuda a nuestras campamentos y no ha hecho caso; con esto, traiciona al Presidente y falta a los principios de la 4T y de Morena de no traicionar, no mentir y no robar”.

“Que el Presidente se entere lo que está pasando en Tamaulipas con sus programas federales y con lo que hace el delegado González Valderrama”, explicó Alejandro Jimenez.