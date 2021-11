Abandona Adolfo Sierra Medina a verdaderos trabajadores de Salud

“Poco importó la exigencia al actual líder sindical, jamás se tomó el tiempo para apoyarme y defenderme, mucho menos para buscar que me mantuvieran en ese trabajo y menos, respaldar mi derecho a pedir una liquidación justa. A él está demostrado, solo le interesa su beneficio personal”, se quejó.

CD.VICTORIA,Tamaulipas.-El Sindicato de Trabajadores del Sector Salud en Tamaulipas está siendo explotado en beneficio de su actual dirigente Adolfo Sierra Medina y un grupo de sus achichincles, dejando en el olvido y a la deriva a los verdaderos trabajadores, acusó María del Socorro Nieto Pérez.

“He sufrido un despido y con ello, también la falta de apoyo del sindicato de trabajadores y su dirigente, tengo prácticamente un año sin cobrar lo que me corresponde porque el sindicato no me ha apoyado”, acusó.

Refirió que, los señalamientos en contra del secretario general del sindicato de trabajadores del sector salud, que lo acusan de abandonar a los trabajadores y utilizar siniestro para beneficio personal, son totalmente ciertos.

Desde septiembre del 2020 recibí un escrito oficial a través del cual, me comunicaron la baja como enfermera en el Hospital General de Reynosa, luego de haber laborado en diferentes áreas dentro de la Secretaría de Salud en Tamaulipas, señaló.

Dijo que su despido se derivó, de la exigencia que hizo pública para demandar ma apoyo, considerando que era parte de la primera fila de atención y combate al COVID -19, en la cual solicitaba más apoyo en material y equipo para ella y sus compañeros.

“Poco importó la exigencia al actual líder sindical, jamás se tomó el tiempo para apoyarme y defenderme, mucho menos para buscar que me mantuvieran en ese trabajo y menos, respaldar mi derecho a pedir una liquidación justa. A él está demostrado, solo le interesa su beneficio personal”, se quejó.

Agregó que, esto es un ejemplo de la falta de apoyo y respaldo a los verdaderos trabajadores del sector salud por parte de Sierra Medina que solo presiona a las autoridades estatales de Salud para su benéfico y el de su grupo que además componen Ramiro Elizondo, Isidro Campa, Alma Rosa, Ramón Atrisco y Luz Sierra, entre otros.