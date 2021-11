Poco le falta para canonizar a Xico

Poco faltó para que pidiera su canonización, o le “ponga casa” como se dice a nivel de barrio.

Para el jefe de la Auditoría Superior de Tamaulipas, Jorge Espino Ascanio, el ex alcalde capitalino Xico González Uresti, es una “blanca palomita” que cruzó el pantano de la corrupción sin mancha alguna. Casi un Santo el galeno (aunque siempre con la guarapeta día y noche). En lenguaje llano algunos lo identifican mejor como catarrín.

Don Jorge compareció ante comisiones de diputados al Congreso local. A la salida se disgustó con reporteros que le preguntaron sobre transas del ahora Sub Secretario de Salud, pero insistió en defenderlo.

Preguntas incisivas también de quienes cubren la fuente, que causaron la irritación del michoacano que llegó de Reynosa con los “vientos del cambio”.

No le gustaron preguntas como esta: ¿Está comprometido –con Xico- porque su pareja sentimental –de Espino- tenía contratos con la administración?. Le perdonó malos manejos presupuestales ¿por eso?.

En su tiempo lo documentó la prensa, lo mismo que familiares políticos de esa relación, cobraban –o cobran- en la Auditoría Superior.

Casi siempre ecuánime, lo sacaron de sus casillas cuando la primera andanada de preguntas ¿se abrirán o no las cuentas públicas de Xico?.

La respuesta que no cae bien y representa un insulto a los victorenses:

-Depende qué signifique abrir. La propia Constitución no contempla. Yo no puedo hacer una acción contraria a la Constitución, no está dentro de mis facultades y atribuciones.

Solo el faltó decir que “mete las manos al fuego” por el de Torreón, o daría hasta su misma vida por él.

En el curso de los dos meses en que González fue jefe del Palacio de 17 Hidalgo, los medios de comunicación descubrieron domicilios de empresas evidentemente factureras, en que no existían oficinas o son construcciones abandonadas.

Ascanio lo negó y consideró como documentos falsos lo de su misma pareja sentimental y las transas del ex alcalde.

-No tengo familiares empleados de Auditoría y nunca he tenido.

-Lo hemos documentado en un reportaje –le contestó un comunicador.

-Me gustaría que me lo hiciera llegar porque esos documentales son falsos, pero me gustaría que los hiciera llegar.

-Se los hago llegar. Con todo gusto.

-Hágalos llegar pero ¡son falsos!.

Sin conocer papeles, el Auditor califica que son falsas las pruebas que en su oportunidad los medios presentaron en relación a la “chamba” que les dio a familiares de la presunta pareja sentimental.

Por si usted no lo recuerda, querido lector, llegó a la ASE sin tener el mínimo perfil. Lo trajo el PAN. Su carrera es la de ingeniero Mecánico Eléctrico por la Universidad de Guadalajara. Entonces ¿qué tiene que hacer fiscalizando cuentas públicas?.

Para darnos una idea de la “eficiencia” de “sabueso” Espino, hay que mencionar que la Auditoría Superior de la Federación le halló a Xico irregularidades para solventar el gasto por una camioneta blindada que lo transportaba, por 6.7 millones de pesos. Don Jorge no encontró ni un centavo en desorden.

Lo anterior es una demostración más de que las cuentas públicas son utilizadas con fines políticos. Al bote van los enemigos. El perdón es para quienes deciden “colaborar”.

Y parece que a Jorge Espino Ascanio le gustó Victoria, bebió agua de La Peñita y encontró los amores de su vida, lo que desde luego es algo muy personal, pero es un hombre público sujeto a escrutinio.

Hablando del tema político más actual, la lucha interna por la nominación de Morena al Gobierno, apuntamos que ya se registraron los más conocidos: Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama, Martín Garza González y Felipe Garza Narváez, así como la inesperada participación de Ricardo Quintanilla Leal, ex alcalde de Jaumave, más los que se acumulen.

De Matamoros llega versión que el alcalde Mario López Hernández tomará una decisión hasta el último momento, antes que se cierre la ventanilla a las doce de la noche del viernes.

Por lo que hace a la ex de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, daba a entender en horas de la tarde (jueves) que mandaría sus papeles a la Comisión de Elecciones para ser tomada en cuenta.

Arturo “El Buitre” Ramírez, de Valle Hermoso, publicaba haber llenado el formato respectivo para inscribirse. Se hace llamar como “El Hijo del Pueblo, el único perfil con probada militancia Morena”.

Y bueno, no causó sorpresa en el mundillo político, la designación del priísta Florentino Aarón Sáenz Cobos como Subsecretario General de Gobierno. Ya colaboraba con la administración panista. Sin embargo nada ha dicho de abandonar el Revolucionario, ni le han dicho. En otros tiempos sería motivo de expulsión.

Lo único es que significará su muerte política en el tricolor. Si el PAN refrenda el poder será premiado. Si pierden, no volverá a los escenarios.

El jefe político sabe pagar favores y muy bien. Nunca saca el hombro. A Yahleel Abdala Carmona la hizo secretaria de Bienestar Social y dio acomodo a otros que perdieron el seis de junio. Preparan el equipo para el choque que culmina el cinco de junio en las urnas.