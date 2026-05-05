Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Temerarias las declaraciones que el periodista Carlos Loret de Mola pone en boca de Mario “La Borrega” López Hernández, ex alcalde de Matamoros y hoy diputado federal, en que ve huachicoleros por todo Tamaulipas y el dice ser blanca palomita.

Tiene el estilo de los montajes que el señor De Mola suele armar (caso de la francesa Florence Casses por instrucciones de García Luna) desde que estaba en Televisa.

Analizamos el tema. No cuadran muchas cosas. Parece que el video fue armado con inteligencia artificial. Fuera de Hector Villegas, secretario General de Gobierno, que tocó el tema diciendo que no merece la distracción del gobierno, al momento de escribir estas líneas no se habían dado desmentidos.

Sin duda el mensaje da a entender que la lucha interna de Morena por la candidatura al gobierno en 2028 será más intensa y llena de lodo, con difamaciones y señalamientos sin pruebas como lo hace hoy Don Borrega.

Si es un tipo “letrado” ¿por qué no presenta denuncias ante la Fiscalía en lugar de litigar en los medios? De todas maneras terminará su carrera política en Morena, donde queda como traidor y bocón, lo haya dicho o no.

Decíamos que cosas que no encajan, como eso de utilizar voz en off, que da a entender que es algo armado, sin entrevistador a cuadro, ninguna imagen “en vivo”. Utiliza palabras que no son léxico del medio político y menos de un individuo que tiene maestrías y doctorados: Chingad@, perro, huev@s, bandido, cabr@n, que parecen venir de alguien con mucho resentimiento.

No convence ni a los más recalcitrantes enemigos de la 4T. La narrativa tiene perfiles de falsa, independientemente de si declaró una parte y la demás se la “armó” el comunicador, como es su costumbre.

Dice que en 2020 le pidieron ser candidato a Gobernador cuando faltaban dos años para la sucesión, pero en todo caso se la habrían dado a alguien del grupo y no al que no quiso ser.

López era un oscuro alcalde de Matamoros sin posibilidad de sacar el primer premio estatal. Sabe que nunca se le concederá, menos si, como candidato del Verde a diputado hizo campaña contra Morena.

El laberinto de la desinformación: primero dice que lo invitaron a unirse a un grupo de huachicoleros. Luego que no estaban unidos para delinquir sino para escalar posiciones políticas.

Pudiera ser cierto que formaron un grupo de trabajo politico, lo cual es permitido, pero no en lo demás ¿huachicoleros qué? ¿combustibles? Ni Olga Sosa, Erasmo, Gattás, Calabazo o Mario Delgado tienen empresas de transporte o son dueños de barcos.

Muy jalado que el equipo tuviera planeado desde entonces colocar como gobernador a Amárico y luego a Erasmo. No sabían si ganarían en 2022. Si fuera así, el maderense no fuera alcalde sino senador o secretario General de Gobierno.

En lo personal nos quedamos con un montaje mediático, aún cuando parte de la narrativa la haya aportado el señor Hernandez en el ánimo de golpear, en lugar de presentar denuncia, como pidió Hector González, el secretario de Gobierno.Y cuando expresamos que en política lo habíamos visto todo, este mismo martes la encuestadora Massive Caller se “ganchó” con un grupo editorial regio que publicó que en Nuevo León el partido Movimiento Ciudadano lleva la delantera rumbo a la elección de Gobernador.

Publica su encuesta y dice: Las mentiras de El Norte… Compartimos la intención del voto para elegir Gobernador de Nuevo León. El sondeo parece dedicado a favorecer al prianista Adrian de la Garza, alcalde de Monterrey, y relega a los naranjas.

Le concede a Adrian ventaja de 30.7 por ciento, si la candidata de Morena fuera Tatiana Clouthier, a quien le deja 24.8 , y 16.2 para Mariana Rodríguez, la esposa del Gobernador Samuel García. En otra fórmula, Adrian 31.3 y Andrés Mijes 25.4, con un lejano 14.6 para Luis Donaldo Colosio.

Miércoles de plenaria en el Congreso del Estado. Con motivo de la glosa del IV informe del Gobernador Américo Villarreal, comparecerán dos funcionarios de primer nivel, el secretario General, Hector Joel Villegas, y el titular de Hacienda, Carlos Irán Ramirez.

Igual el Poder Legislativo culminó entrevistas con los aspirantes al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General. El más conocido de los ocho que van a la final es Francisco Javier Ruiz Reta, ahora funcionario de la dependencia y con carrera de muchos años en el sistema.

Por la UAT la buena noticia es que por primera vez habrá transporte gratuito para estudiantes que asisten al Centro Universitario del Sur en la ruta Altamira-Tampico. El Rector Dámaso Anaya Alvarado dijo que el proyecto entra en fase piloto para facilitar el traslado seguro, eficiente y gratuito de los jóvenes en un autobús exclusivo.