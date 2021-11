Para Cesar Verástegui la política no es confrontación es mediación

… queremos que seas tú le dicen a Verastegui

El ex candidato del PRD, David Valenzuela Barrios, afirmó que para los que no saben a qué puerto llegar cualquier viento le es adverso, “en cambio nosotros, tenemos rumbo, tenemos dirección; y tenemos, sobre todo, a una tripulación dispuesta a llegar a la otra orilla, a un porvenir mejor”.

Sentenció que no están dispuestos a dejarse arrastrar por un remolino sin fondo porque eso no pasará en un estado que aspira a mantener su democracia, a defender la libertad, a expresar sus ideas, porque Tamaulipas piensa en el desarrollo sustentable y en el futuro de las próximas generaciones.

Envío un mensaje a los políticos ocultos tras el disfraz de transformadores, “jamás las palabras podrán decir más que las obras. Nosotros valoramos los hechos y no a la retórica para elegir de entre todos los perfiles, a un tamaulipeco digno de confianza, a un compañero ejemplar que pueda encauzar las luchas de nuestro movimiento, que pueda tomar el timón de Tamaulipas”.

“Encontramos a la persona adecuada, en el momento adecuado, para el puesto adecuado. Esa persona sin duda es César Verástegui Ostos. Esa persona eres tú, amigo Truco. Para ti la política no es confrontación, es mediación; es la manera de construir acuerdos y consensos.”, dijo.

En este sentido, afirmó que cualquiera que mire hacia la región cañera sabe que con el liderazgo de Verástegui Ostos la gente pudo alcanzar en unos cuantos años el progreso que jamás había soñado, “y eso se puede lograr para todo Tamaulipas”, dijo.

“Por todo eso queremos que seas nuestro timonel. Porque nadie más que tú tiene la visión y el carácter necesarios para guiar a Tamaulipas en los mares del progreso” y subrayó que están muy orgullosos de vivir en una región y un estado que son pilares de desarrollo.

En el afán colectivo de que la entidad siga siendo la tierra que ofrece a su gente lo necesario para vivir con dignidad, miles de ciudadanos se han sumado a la agrupación Todos Por Tamaulipas (TXT) que busca la unidad de todos sin distingos de colores o ideologías para lograr este objetivo.

Valenzuela Barrios, al identificarse con esta propuesta se sumó a TXT y avaló que sea César Verástegui quien abandere estas causas, en ese sentido señaló que “los altamirenses estamos muy orgullosos de vivir en una región y un estado que son pilares del desarrollo. Somos la fortaleza para el país en el comercio internacional, en la industria, en el campo, en la pesca. Estamos decididos a seguir siendo ese baluarte económico”.

Empresarios, constructores, estudiantes, artistas, obreros, deportistas, jornaleros de Altamira se ha unido en el objetivo de lograr que Tamaulipas y Altamira continúen hacia adelante en la línea del progreso.