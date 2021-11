Hablemos de corruptos., Hablemos de Nader…

Por Juan Jesús Azuara

Primero un chiste de gangosos…..

Si se trata de hablar de presuntos corruptos o de malos gobernantes en Tamaulipas la lista es inmensa pero si aparte de esto también se hablará de ineptos, ilusos y soñadores entonces tendremos que hablar de Jesús Nader y por si no lo conocen que es lo más probable porque ni en su casa lo han visto, estoy hablando del presidente municipal de Tampico el cual destaca por la gran cola que tiene de presuntos delitos que cada día se le suman y hoy salió con la ilusión y el ego por los cielos al mencionar querer aspirar a la candidatura para ser gobernador de Tamaulipas.

Empezando con sus ocurrencias que les parece la visita anunciada el día de mañana a la capital de Tamaulipas para reunirse con un grupo de periodistas, para empezar sus aspiraciones, está bien es entendible pero lo que sí es vergonzoso es que ni siquiera lo hara en horario libre, si no que el cinismo lo invade y lo hará a las 11:30 AM horario de trabajo, día y hora que debería estar preocupado de trabajar por los Tampiqueños.

Creo que al tampiqueño ya se le olvidó la deuda de 100 millones de pesos que solicitó al congreso de Tamaulipas para la remodelación de la laguna del carpintero que afirmó pagar en 120 meses o la rueda de la fortuna que a sido uno de sus mayores fracasos siendo postergada tres veces e incluso también se menciona que durante su trienio presuntamente realizó la adjudicación de contratos a familiares directos por 413 millones de pesos que según investigaciones periodísticas hoy Tampico cuenta con una deuda de 783 millones de pesos.

Por si eso no le basta, cuando fue el delegado del IMSS en el 2010 fue acusado por presunta corrupción favoreciendo de igual manera a empresas en dónde dejo a esta institución con un quebranto de 7.2 millones de pesos, saliendo de esta institución a patadas, por la puerta de atrás y casi casi con la cola entre las patas ya que el Senado de la República no lo dejó seguir asiendo de las suyas y fue sustituido en el 2011, todo esto fue solapado por Felipe Calderón en ese entonces presidente de la República.

El señor también usaba presuntamente a su disposición personal una aeronave Pilatus PC12 perteneciente al IMSS, durante la campaña del hoy Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; por cierto cuando fue delegado tenía a su familiar directo Henry Nader trabajado con él, al cual se le menciona también de un presunto fraude en el hospital Canseco que ascendió a los 2.5 millones de pesos.

Pero las aspiraciones y los sueños se pueden terminar en un instante esto después de que se abrió posiblemente un freno para Nader el cual se menciona que ya está siendo presuntamente investigado por el gobierno federal por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito mismos delitos que es acusado el gobernador de Tamaulipas, han de ser compadres.

Le gustan los lujos al señor…

Ya que cuando fue delegado se dió un pequeño gustito segùn información de diferentes medios, al comprarse un Yate modelo Hatteras de 60 pies al que llamó «Dinamita», el cual actualmente tiene un costo en el mercado de aproximadamente más menos los 4 millones de dólares… y yo ni pal micro tengo.

Una de Vaqueros…

En otro tema pero en la misma línea, Nader no tiene nada que hacer, pero literal no tiene nada que hacer ya que anda dando giras en vez de ocuparse de Tampico le sobra tiempo al señor; en dónde sus aspiraciones no pasan de Esteros o más haya de Pánuco en su intento de Gobernar Tamaulipas, si no puede con Tampico, y mucho menos a de mandar en su casa, y aunque se la dieran no se hará, ya que él hartazgo a nivel estatal lo comerá y más por estar ligado directamente con el hoy Gobernador, y por sus malos tratos, dónde la gente ya está harta de los aspirantes que solo en las elecciones se acuerdan del pueblo y una vez tomando el poder se olvidan de todas las carencias

Pero bueno ….. Creo que Nader se hará más famoso por esta columna que por su trabajo, yo ya hablé de algunas de las que presuntamente ha hecho y que el gobierno de Tamaulipas le ha perdonado e incluso premiado.

Y ya se me olvidó el chiste de gangosos hay se las debo.

Pero como siempre digo está es mi simple opinión igual cada quien tiene la suya.

Hasta la próxima….