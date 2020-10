En Victoria ha muerto un político, o algo que se disfrazó de político pero que no paso de ser un vulgar ladrón, un payaso que nos dejó como la cuarta peor ciudad de México para vivir, a nivel de las más pobres del país, que nos tiene entre la basura, los baches, la falta de agua y en la protesta continúa, lo que es peor, sin la confianza en nada ni en nadie.

Murió políticamente, para precisar, Xicoténcatl González, quien hasta el jueves podía decir que era presidente municipal, nomás lo podía decir porque nunca lo fue, ni siquiera parecía porque se le veía más cerca de una botella que haciendo su trabajo, en este momento ya nomás falta que le echen las paladas de tierra, que lo metan a la cárcel acusado de un sinfín de delitos que la gente percibe, huele, ve, denuncia aunque hasta hoy nadie le ha hecho caso.

La verdad, con todo y la tragedia, hay que decir que se perfeccionó por fin la democracia en la capital de Tamaulipas, habrá quien nos diga agachones, o que todo lo permitimos, pero es innegable que el pueblo se puede colgar esa medalla, la de haber echado de la forma más vergonzosa al peor alcalde que hemos tenido en todos los tiempos.

Entró en el lugar de Xico la Diputada Pilar Gómez Leal quien ocupará el cargo por un año, el discurso donde le hicieron la toma de protesta como alcaldesa sustituta fue bueno, quien sabe leer entre líneas tiene que reconocer que nos prometió revisar a fondo donde está el dinero de los dos años anteriores, qué fue lo que hicieron con todo el patrimonio de los victorenses y hasta regresarnos la dignidad que nos han robado.

Hasta hoy los peores defectos que le ven a Pilar, hay que decirlo, quizá sean sus mejores cualidades, la acusan de ser texana, de tener doble nacionalidad como si eso fuera un delito, cómo si no tuviéramos la ambición legítima de aspirar a tener una ciudad de primer mundo, y también la acusan de ser familiar de la esposa del gobernador lo que, duela a quien duela, nos conviene a los victorenses porque significará más inversión ya que la marca estará en juego para la próxima elección, de verdad, si Pilar no recupera Victoria no lo podrá hacer nadie.

Hay en el escenario otra cosa más, se habla de ilegalidad, de nepotismo, de otros temas políticos qué, le aseguro, son lo de menos en este momento, mire, de entrada su elección como alcaldesa sustituta, si todo sigue igual, será revisada por la Suprema Corte ya que el síndico segundo, Luis Torre Aliyan, presentará una controversia constitucional por el proceso de elección, con ese mero procedimiento se habrá de legitimar o acomodar las cosas y listo, a lo que vamos, es a que no podíamos estar paralizados, hundidos en lo peor, o nomás viendo como nos robaban todo los secuaces de Xico, sintetizando, lo mejor, lo destacable, es que se haya ido el exalcalde.

De entrada, hay que aceptar algo, la frase de que Victoria ya no puede esperar, dicha por la Alcaldesa, es una realidad y que bueno que se encontró a alguien que se dice dispuesta a encabezar la lucha.

Sigue pues, un periodo muy largo de aceptación de lo que paso en Victoria, en esas condiciones será muy difícil que automáticamente se le dé el voto de confianza a Pilar Gómez y ojalá lo entienda, comprensa que lo primero será ver trabajo, lo siguiente justicia, luego de ello más trabajo hasta que recuperemos la ciudad y la dignidad que nos robaron los que recién ha echado el pueblo del 17, de la presidencia municipal.

Hay muerto y estamos en duelo pues, no porque lo merezca quien se fue sino porque nos jodieron todo, así cada cosa que se vea viene de la autoridad será tomada con desconfianza hasta no ver que la situación de la capital cambia, y cambia drásticamente para bien, hacemos votos para que así sea, para que, así como fuimos capaces de echar al difunto hoy nos ocupemos en vigilar y trabajar con la alcaldesa Pilar Gómez Leal, y recuerde, trabajar no es aprobar o darle el visto bueno a todo, también lo es señalar lo malo y recalcarlo a tiempo para que se corrija.

TRABAJAN GOBERNDOR Y ALCALDE POR NUEVO LAREDO… En gira de trabajo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, acompañado por el alcalde Enrique Rivas Cuéllar, supervisó, entregó, y arrancó obras de infraestructura de seguridad pública y vial en Nuevo Laredo.

El Mandatario supervisó la construcción del Complejo de Seguridad Pública de este municipio, en el cual se invierten más de $217 millones de pesos y que a la fecha registra un avance físico del 95 por ciento.

Una vez concluido permitirá mejorar las capacidades de operación regional de los elementos de la Policía Estatal destacamentados en la zona, además de dignificar su estancia con modernas y funcionales instalaciones.

El Gobierno de Tamaulipas también construye Complejos de Seguridad Pública en los municipios de Altamira y Reynosa, y amplía el existente en Ciudad Victoria, con la edificación de un módulo de dormitorios.

Como parte de su agenda de trabajo, el Gobernador del Estado arrancó la construcción de un Paso Superior Vehicular (PSV) en el cruce del Libramiento Aeropuerto y Avenida Monterrey que brindará mayor fluidez al tránsito vehicular y facilitará la movilidad urbana en la zona. En él se invierten cerca de $80 millones de pesos.

También inauguró una rotonda vial en la zona del Aeropuerto de Nuevo Laredo que brindará mayor fluidez al tránsito vehicular, a la que se destinó una inversión de $4.5 millones de pesos.

Finalmente realizó una visita a los terrenos donde el Gobierno del Estado de Tamaulipas proyecta la construcción del Centro de Convenciones de Nuevo Laredo, que una vez edificado, fortalecerá a la ciudad como destino de negocios y convenciones.

DIA DEL INVESTIGADOR EN LA UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lleva a cabo desde el 2015 el evento “Día del Investigador”, que busca difundir en la sociedad los avances en el campo de la investigación, con el particular objetivo de inculcar entre la niñez y la juventud su interés por la ciencia y el conocimiento científico.

En esta ocasión, la Secretaría de Investigación y Posgrado a través de la Dirección de Investigación de la UAT, organizan la 6ª edición del encuentro, el cual lleva como tema central: “Ciencia para la sociedad: observa, experimenta y aprende”, con el propósito de presentar de manera atractiva y lúdica la relación existente entre la ciencia, la tecnología, la educación y la vida cotidiana.

Debido a la contingencia sanitaria por el covid-19, este año se han preparado una serie de videos informativos y de divulgación de la ciencia, dirigidos con especial énfasis a la niñez y juventud. Al respecto la Dra. Gabriela Sarabia Altamirano, Directora de Investigación en la UAT comentó: “Mediante videos publicados en nuestras redes sociales llegaremos directo a tu casa, escuela o cualquier lugar que elijas para vernos. Estos videos han sido preparados con gran entusiasmo por nuestros profesores investigadores y alumnos, para transmitir conocimiento basado en ciencia”.

Los videos están siendo publicados de lunes a viernes a las 12:00 pm, del 28 de septiembre al 30 de octubre a través de la página de Facebook de la Dirección de Investigación de la UAT ( https://www.facebook.com/InvestigacionUAT ), los cuales abordaran diversos temas relacionados a las diferentes áreas del conocimiento.

“Con ellos podrás aprender conceptos, ideas, tips para mejorar tu vida diaria, juegos, experimentos y actividades que pueden realizar en casa” agregó.

Así mismo invitó a la sociedad en general a mantenerse al tanto de estas producciones pues posteriormente realizarán el “Concurso de dibujo científico”, en donde aquellos que estén interesados en participar podrán compartir mediante una ilustración, lo aprendido en alguno de los videos publicados.

