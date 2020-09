Abordan en la UAT temas sobre desarrollo sustentable y equilibrio de ecosistemas

La especialista en Entomología e Investigadora Nacional, dijo que el desequilibrio

Cd. Victoria, Tamps., 14 de septiembre del 2020. – La investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dra. Madai

Rosas Mejía, participó en el programa “ConectadODS”, que realiza por videoconferencia el

Comité para el Desarrollo Sustentable de la UAT, y se refirió a la importancia de mantener

el equilibrio en los diversos ecosistemas, a través de un manejo sustentable.



La especialista en Entomología e Investigadora Nacional, dijo que el desequilibrio

de los recursos naturales pone en riesgo a la humanidad, pues al afectar los ecosistemas

surgen problemas globales como es la mutación del coronavirus Sars-Cov-2.

“A veces no estamos conscientes que tan importante es la biodiversidad para

nuestras vidas, en realidad estamos totalmente conectados, porque tiene que ver con el aire limpio que respiramos, en los alimentos que comemos, con algunos de los medicamentos que tenemos, y muchas otras cosas que no podemos ver”.

En su exposición citó como ejemplo la diversidad de especies de hormigas, el grupo

de investigación con el que trabaja, y la importancia de estos insectos en el equilibrio de los ecosistemas.

“Las hormigas son muy importantes, porque incorporan nutrientes al suelo, son

cientos de miles, ciudades enteras, también son polinizadoras, igual que las abejas”.

“Entonces cada organismo, cada forma de vida en nuestro planeta tiene una función,

y si nosotros alteramos esa parte del ecosistema, habrá un desequilibrio ambiental, que es lo que pasa, con las especies que están en peligro de extinción o se extinguen”.

Desequilibro ambiental y Pandemia “Un ejemplo muy importante para reflexionar, es la pandemia que vivimos actualmente, que precisamente se generó por un desequilibrio ambiental, y que no respetamos como seres humanos estar tan cerca de la vida silvestre, sin un manejo sustentable”, aseveró.

“Porque es un problema zoonótico, es decir, este virus, brincó por decirlo así, a los

humanos de una especie silvestre”, acotó la Dra. Madai Rosas.

“Las especies no tienen la culpa, en realidad los humanos debemos tener más

cuidado y mucho respeto para no causar este tipo de problemas, que nos está ahora

afectando a todos, y si no ponemos manos a la obra, este tipo de cosas pueden seguir

ocurriendo, mientras no valoremos la gran diversidad que tenemos en el planeta”.

“Para ello, es necesario usar los espacios naturales de manera sustentable, es decir,

que sea viable económicamente, socialmente, pero también ecológicamente, eso sería la

importancia de la sustentabilidad”, puntualizó.

La Dra. Madai Rosas Mejía, es Doctora en Ecología y Manejo de Recursos

Naturales con especialidad en Entomología, forma parte del Sistema Nacional de

Investigadores Nivel 1, y es profesora investigadora del Instituto de Ecología Aplicada de

la UAT.

Es autora y coautora de diversos artículos científicos y capítulos de libros en el

ámbito de Agroecología, Entomología Agrícola, Ecología y Taxonomía de hormigas y

Especies Invasoras.

Es parte de un grupo de investigadores a cargo del Dr. Milán Janda, en el

Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica de la ENES, Unidad Morelia,

UNAM.