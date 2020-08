Laura llega a categoría 4 y se activa alerta máxima en EU

El huracán Laura alcanzó ya la categoría 4 y es «extremadamente peligroso», alertó hoy el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Situada a unos 320 kilómetros al sur-sureste de Port Arthur, en Texas, Laura presentaba vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora este miércoles por la tarde, notificó el NHC en su más reciente reporte.

1 PM CDT: #Laura is now an extremely dangerous category 4 hurricane with maximum winds of 140 MPH. Little time remains to protect life and property before water levels begin to rise and winds increase in the warning areas https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/6f9tvionaR

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 26, 2020