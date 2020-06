Gobierno Federal deja sin refugios a mujeres tamaulipecas víctimas de violencia

“En esta legislatura hemos estado luchando para promover la cultura de la denuncia y la no violencia contra las mujeres, pero me entristece que el Gobierno Federal haya cerrado los refugios para las mujeres maltratadas, han llegado a mi oficina tres denuncias y es una desesperación que he tenido, pues a dónde las llevo”, enfatizó.

Cd. Victoria, Tamps., 16 de Junio del 2020. –En reunión de Comisiones, Diputadas y Diputados de las diferentes fuerzas políticas, exhortaron a los 43 Ayuntamientos, a fin de que brinden la mayor difusión posible a la campaña para fortalecer la cultura de la denuncia al número de emergencias 911 sobre situaciones de violencia familiar.

En su intervención la Diputada Olga Garza Rodríguez, manifestó que urgen medidas de apoyo, ya que el Gobierno Federal ha dejado solas a las mujeres tamaulipecas, al cerrar los refugios para su protección en casos de violencia.

Destacó que el Gobierno Federal entorpece las acciones que el Gobierno del Estado, lleva a cabo en favor de estas víctimas, pues una vez hecha la denuncia no tienen a donde ir y no cuentan con un lugar que les proporcione seguridad.

“Llevarlas a casa de un familiar es lo mismo, porque el hombre ya sabe en dónde buscarlas, así que cómo las protegemos de esta situación. Ya que al Gobierno Federal le valen las mujeres en este sentido, pues que al Gobierno del Estado no le valga y hagamos algo”, precisó Garza Rodríguez en la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales.

Con la aprobación de la acción legislativa, promovida por el GP-PAN y presentada por la Diputada Juana Alicia Sánchez Jiménez, se pretende que los Municipios a través de sus páginas web, redes sociales y demás medios de comunicación oficiales, brinden la mayor difusión a la campaña implementada por el Gobierno del Estado, mediante el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas y orienten a las víctimas, así como otorguen seguimiento a sus denuncias.

Por su parte, la Diputada Karla Mar Loredo, destacó la importancia de que las mujeres estén enteradas, en medio de esta pandemia de salud, que no están solas y que hay acciones que se llevan a cabo como la dictaminada este día, para apoyarlas en casos de violencia.

