Reconoce Programa de Naciones Unidas vanguardia legislativa tamaulipeca

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 22 de junio de 2026.– El Congreso del Estado de Tamaulipas llevó a cabo la jornada de capacitación denominada “Estrategia para Fortalecer la Transversalización del Enfoque de Género e Infancias en el Trabajo Legislativo”, en el marco de la firma de un convenio de colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

El objetivo es fortalecer las capacidades institucionales y consolidar una agenda legislativa alineada con los principios de igualdad, inclusión y desarrollo sostenible.

El acto fue encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera; el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Arturo Ojeda Castillo; el diputado Armando Javier Zertuche Zuani; la Oficial Nacional de Género del PNUD México, Sol Sánchez Ravanal; la representante del organismo internacional Edna Mercado; así como diputadas y diputados integrantes de la LXVI Legislatura y el secretario general del Congreso, Juan Lorenzo Ochoa García.

Durante su mensaje, el diputado Humberto Prieto Herrera destacó que esta capacitación forma parte de una estrategia integral que se desarrollará en dos etapas:

La primera, impartida por el PNUD, está orientada a fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en el trabajo parlamentario, mientras que una segunda fase contará con la participación de UNICEF para impulsar la inclusión del enfoque de infancias en la elaboración de leyes, evaluación de políticas públicas y toma de decisiones.

Subrayó que esta actividad representa la segunda colaboración formal entre el Congreso tamaulipeco y el PNUD, alianza que ha permitido posicionar a Tamaulipas como referente nacional en la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la labor legislativa.

“Hoy podemos afirmar que nuestro trabajo legislativo mantiene una visión transversal alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada iniciativa, reforma y acción parlamentaria busca contribuir a la igualdad, la inclusión, la transparencia y el fortalecimiento institucional”, expresó.

Por su parte, Sol Sánchez Ravanal reconoció el liderazgo del Congreso de Tamaulipas al convertirse en el primer Poder Legislativo del país en establecer una colaboración con el PNUD para fortalecer las capacidades legislativas bajo el enfoque de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Señaló que legislar con perspectiva de género implica analizar de manera crítica cómo las leyes, presupuestos y políticas públicas impactan de forma diferenciada a mujeres y hombres, así como a niñas, niños y adolescentes, con el propósito de identificar desigualdades estructurales y construir soluciones que amplíen las oportunidades de desarrollo para todas las personas.

“La igualdad sustantiva no es una opción; es una condición indispensable para no dejar a nadie atrás”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de vincular el trabajo legislativo con los marcos internacionales de derechos humanos y fortalecer la construcción de políticas públicas que garanticen la igualdad, eliminen prácticas discriminatorias y promuevan la participación plena de las mujeres en la vida pública.

En su intervención, el diputado Armando Javier Zertuche Zuani resaltó que la firma del convenio permitirá incorporar herramientas, conocimientos y experiencias internacionales al trabajo legislativo, favoreciendo la construcción de leyes con una visión humanista y enfocada en la protección de los sectores históricamente vulnerables.

Expuso que los avances tecnológicos y el acceso a la información deben estar acompañados por valores y compromiso social, para garantizar que las decisiones públicas estén orientadas al bienestar colectivo y al fortalecimiento de los derechos humanos.

La jornada de capacitación busca proporcionar herramientas técnicas y metodológicas para que las y los legisladores integren de manera transversal los enfoques de género e infancias en el proceso legislativo, fortaleciendo así la elaboración de leyes más inclusivas, equitativas y orientadas al desarrollo sostenible.