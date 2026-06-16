El fuerte impacto movilizó a corporaciones de emergencia y generó momentos de tensión entre automovilistas; autoridades investigan las causas del percance.

#CdMante #Tamaulipas.-.– Momentos de tensión y alarma se vivieron luego de que un fuerte accidente sacudiera la tranquilidad de [lugar], dejando como saldo preliminar varias personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El estruendo del impacto alertó a conductores y habitantes cercanos, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos, elementos de seguridad y personal de auxilio para atender a las personas involucradas.

Las unidades participantes quedaron severamente dañadas, mientras que la circulación se vio afectada durante varios minutos debido a las labores de rescate y retiro de vehículos.

Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el percance y determinar posibles responsabilidades.

El hecho generó expectación entre automovilistas y residentes de la zona, quienes observaron las maniobras de emergencia desplegadas en el sitio.

Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen información oficial sobre el estado de salud de los afectados y las causas exactas del accidente.