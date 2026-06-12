Reynosa, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal atendió un accidente de tránsito registrado sobre el Viaducto Reynosa, el cual dejó como saldo una persona sin vida.

Los hechos fueron detectados cuando el personal se dirigía a atender un llamado ciudadano y al tomar como ruta el Viaducto Reynosa, visualizaron un percance vial y, a un costado de la cinta asfáltica, entre la maleza, a una persona del sexo masculino aparentemente sin signos vitales.

En el lugar se localizaron una camioneta tipo Jeep Cherokee y una motocicleta.

Tras confirmar el deceso, autoridades procedieron a acordonar el área y dar aviso a las instancias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.