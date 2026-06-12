La SSPT fortalece la seguridad con programas de proximidad social.

Padilla, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal brindó auxilio a dos mujeres que quedaron varadas sobre la Carretera Federal 101 Victoria–Matamoros, luego de que su vehículo sufriera una falla mecánica.

El incidente fue atendido como parte del Operativo Carretera Segura, luego de recibirse un reporte del C4 sobre una camioneta descompuesta a la altura del kilómetro 58 de dicha vía federal.

La conductora explicó que se dirigían de Matamoros a Ciudad Victoria cuando detectó una falla repentina en la llanta trasera izquierda.

Ante la situación, los elementos implementaron acciones de abanderamiento para prevenir un accidente, hasta el arribo de un mecánico acompañado de un ayudante, procedentes del municipio de Padilla, quienes realizaron las maniobras necesarias para reparar la unidad afectada.