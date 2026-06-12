Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Al ser la capacitación laboral un eje fundamental en la estrategia de reinserción social implementada por la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), menores de edad en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad recibieron un curso de tejido a crochet.

La impartición estuvo a cargo del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), en los Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes de los municipios Nuevo Laredo y Altamira, cabe mencionar, estuvo abierta a la participación del público en general.

El objetivo es dotar de herramientas para el autoempleo a adolescentes que se encuentran en proceso de reinserción social, previniendo la reincidencia delictiva y fortaleciendo los lazos comunitarios.

Estas acciones permiten reducir los factores de riesgo que generan violencia y conductas antisociales, asimismo, impulsa la creación de redes de apoyo y la economía familiar.