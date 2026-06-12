Matamoros, Tamaulipas.- El Centro Regional de Ejecución de Medidas del municipio Matamoros Tamaulipas llevó a cabo una actividad de reforestación con adolescentes sujetos a medidas de tratamiento no privativas de libertad y sus familias.

La jornada inició con una plática sobre la importancia de cuidar nuestro entorno, con la siembra de árboles de distintas variedades. Una acción que refuerza valores genera conciencia ambiental y contribuye a la reinserción social.

Los jóvenes acompañados por sus familias se unieron a la causa ambiental plantando árboles de distintas especies, con base en el enfoque establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que este año se enfoca en la contaminación del aire.

Con motivación y entusiasmo, cada uno dejó su huella verde, reiterando su compromiso con las pequeñas acciones diarias para reducir la contaminación, prevenir enfermedades respiratorias y garantizar una mejor calidad de vida.

Mediante la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA), la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) continúa trabajando para fortalecer los lazos comunitarios y lograr una reinserción social efectiva en menores de edad en conflicto con la Ley Penal.