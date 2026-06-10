Cd. Victoria, 9 de junio de 2026.– Al asistir a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Paz y Justicia Cívica, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez refrendó el compromiso con el gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya para fortalecer las acciones y estrategias de reconstrucción del tejido social en la Capital.

En el evento, celebrado en salón Independencia de Palacio de Gobierno, entregó ante la Mtra. Laura A. Cordero Callejas, representante de la subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, el “Diagnóstico Integral de Seguridad Humana”.

En la sesión de consejo, donde participó la Senadora Olga Sosa Ruíz, diputados locales y presidentes municipales, se expusieron los indicadores de justicia cívica en Tamaulipas y evaluación de estrategias para consolidar mejores entornos de paz en los 43 municipios del Estado.

Al término, Gattás Báez respaldó el proyecto de reconstrucción de paz que implementa la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya en la entidad para la fortalecer la construcción de comunidades más seguras, participativas y solidarias.