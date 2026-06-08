La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas aseguró que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha fortalecido la seguridad en Nuevo Laredo, impulsando la llegada de inversiones, el crecimiento económico y la realización de eventos internacionales vinculados a la próxima Copa Mundial de Futbol.

Por Julio Manuel Loya Guzmán. |

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, aseguró que los avances en materia de seguridad han permitido consolidar a su municipio como uno de los principales polos económicos de Tamaulipas, favoreciendo la llegada de inversiones, el desarrollo comercial y la organización de eventos de alcance internacional.

Durante una visita a Ciudad Victoria, la presidenta municipal destacó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno ha sido fundamental para fortalecer la paz y la estabilidad en la ciudad fronteriza.

Indicó que el trabajo conjunto con el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta Claudia Sheinbaum ha contribuido a mantener condiciones favorables para el desarrollo económico y social de la región.

“Hoy Nuevo Laredo vive en paz y tranquilidad. Afortunadamente no tenemos reportes relevantes de inseguridad y la ciudad continúa avanzando de manera positiva”, expresó.

Canturosas Villarreal señaló que, además de las estrategias de seguridad, el gobierno municipal ha impulsado acciones enfocadas en el mejoramiento del alumbrado público, la recuperación de espacios recreativos, la atención ciudadana y programas destinados al fortalecimiento del tejido social.

La alcaldesa destacó que el crecimiento económico de Nuevo Laredo ha despertado el interés de empresas nacionales e internacionales, que ven en la ciudad una oportunidad para desarrollar nuevos proyectos de inversión.

Como muestra de este dinamismo, informó que una importante empresa cervecera eligió a Nuevo Laredo como el único municipio de Tamaulipas para albergar activaciones y eventos masivos relacionados con la próxima Copa Mundial de Futbol.

Explicó que la selección se realizó tras diversos estudios de mercado que evaluaron factores económicos, comerciales y de desarrollo urbano, posicionando a la ciudad fronteriza entre las más competitivas del estado.

La estrategia contempla la realización de actividades durante algunos de los encuentros más importantes del torneo internacional, con espacios destinados a la convivencia de aficionados, la promoción turística y el fortalecimiento de la actividad comercial local.

Finalmente, la alcaldesa afirmó que Nuevo Laredo mantiene indicadores económicos favorables que lo colocan entre los municipios con mayor crecimiento en Tamaulipas, consolidando su papel como uno de los motores económicos de la entidad

Reportero | Por Julio Manuel Loya Guzmán.

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