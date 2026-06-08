Familiares y docentes exigen transparencia y respeto al debido proceso

La detención del profesor Giovanni Vladimir Chávez Soto, quien previamente denunció presuntas irregularidades y actos de corrupción en la Secretaría de Educación de Tamaulipas, desató reacciones entre docentes y familiares, quienes cuestionan el procedimiento y exigen transparencia, respeto al debido proceso y una investigación imparcial sobre el caso.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La detención del maestro Giovanni Vladimir Chávez Soto, quien en años recientes denunció presuntas irregularidades dentro de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, ha generado controversia y cuestionamientos entre integrantes del magisterio. El docente fue arrestado tras una denuncia por supuestas amenazas, mientras familiares y compañeros sostienen que jamás fue notificado sobre una investigación en su contra.

De acuerdo con versiones proporcionadas por allegados al maestro, Chávez Soto había presentado anteriormente denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra exfuncionarios de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), entre ellos la exsecretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, así como Gerardo Rodríguez Salazar, exfuncionario del área de Recursos Humanos, por presuntos actos relacionados con peculado y retención de salarios.

Sin embargo, este día el docente fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas derivado de una denuncia presentada presuntamente por Erika Patricia Aguilar Martínez, secretaria particular del actual titular de la SET, Miguel Ángel Valdez García, por supuestas amenazas.

Familiares y compañeros del profesor aseguran que desconocían la existencia de una investigación en su contra y sostienen que nunca recibió un citatorio o notificación formal para comparecer ante las autoridades ministeriales.

Según testimonios recabados, la detención se registró en las inmediaciones de las oficinas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, donde presuntamente fue interceptado por agentes ministeriales.

El caso ha generado diversas reacciones dentro del sector educativo, donde algunos docentes han solicitado que se garantice el respeto al debido proceso y que las autoridades informen con claridad sobre los hechos que dieron origen a la denuncia.

De acuerdo con familiares del maestro, el conflicto tendría antecedentes relacionados con una plaza laboral que Chávez Soto asegura haber desempeñado desde el año 2017. Señalan que durante años ha solicitado el reconocimiento administrativo correspondiente y el pago de prestaciones que considera pendientes.

Personas cercanas al docente sostienen que la denuncia penal podría estar vinculada a las exigencias laborales y a las denuncias que presentó previamente contra exfuncionarios de la dependencia educativa. No obstante, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

Asimismo, algunos trabajadores del sector educativo han manifestado inquietudes respecto a diversos procedimientos administrativos dentro de la Secretaría de Educación, por lo que consideran necesario fortalecer los mecanismos de transparencia institucional.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros de Giovanni Vladimir Chávez Soto solicitaron que se respeten plenamente sus derechos, se garantice su acceso a la defensa legal y se esclarezcan las circunstancias que derivaron en su detención.

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Educación de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia del Estado no habían emitido una postura pública detallada sobre el caso.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

La Región Tamaulipas

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