El próximo mes de septiembre, el Instituto Nacional Electoral, que preside la Consejera GUADALUPE TADDEI ZAVALA, inicia la etapa de preparación de la elección federal de 2027, en donde estarán en juego las 500 curules de la Cámara de Diputados, 300 de mayoría relativa, 8 de ellas en Tamaulipas, y 200 por el principio de representación proporcional.

Para efectos de esta última elección, de las diputaciones pluris, Tamaulipas pertenece a la segunda circunscripción en que se divide el país, junto con los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas. Su cabecera está en Monterrey, en donde se encuentra la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También en septiembre, a más tardar el día 30, los 32 Consejos Locales del INE, entre ellos el que encabeza SERGIO BERNAL ROJAS en Tamaulipas, sesionarán para quedar debidamente instalados.

Dos meses después, a más tardar el 30 de noviembre, sesionarán los 300 Consejos Distritales, incluidos los 8 de Tamaulipas, para quedar debidamente instalados y ejercer las atribuciones.

JOSÉ BRAÑA CARRANZA, JESÚS NADER NASRRALLAH, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ y CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, entre otros, tienen la opción de reelegirse en el cargo.

Pues bien, de acuerdo a una encuesta nacional de Buendía y Márquez, que se levantó mediante 1,000 entrevistas en vivienda cara a cara, entre el 15 y el 21 de mayo pasados, es decir, ya con la petición de extradición de RUBÉN ROCHA MOYA, la intención del voto rumbo a la elección federal de 2027 se distribuye de la siguiente manera.

El partido que dirige ARIADNA MONTIEL REYES, es decir, MORENA, tiene el 39% de las preferencias electorales. Le sigue el partido que encabeza JORGE ROMERO HERRERA, el PAN, con el 11%. Viene enseguida el PRI, del impresentable ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, con el 10%.

Movimiento Ciudadano, que lidera JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ, cosecha el 9%. Mientras que el PVEM, conducido por KAREN CASTREJON TRUJILLO, obtiene el 6% de las preferencias electorales, por el 3% del PT.

La encuesta revela que el 22% de las y los ciudadanos entrevistados, hicieron mutis a la pregunta sobre la intención del voto.

Faltando un año para la jornada electoral del domingo 6 de junio de 2027, la encuesta de Buendía y Márquez nos dice que, si la elección de diputaciones federales fuera entre el 15 y el 21 de mayo de 2026, MORENA ganaría con el 39% de las preferencias electorales.

Por cierto, el PRI (63%) y el PAN (56%) tienen los negativos más altos entre los partidos políticos, mientras MORENA cosecha el 24%. Con un dato más que abona a favor de la 4T: el 72% de la ciudadanía entrevistada, votaría a favor de que CLAUDIA SHEINBAUM PARDO siga en la presidencia.

Cambiando de canal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que conduce DÁMASO ANAYA ALVARADO, a través del Instituto de Ecología Aplicada, inició el Curso-Taller Economía Circular para el Desarrollo Sostenible, que se impartirá durante 7 semanas a docentes, investigadores, estudiantes y personal administrativo para fortalecer conocimientos y desarrollar proyectos orientados al uso responsable de los recursos naturales.

En este programa participan las dependencias académicas y administrativas de las zonas norte, centro y sur del estado, así como dependencias gubernamentales vinculadas con el desarrollo sustentable, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Energético, la Secretaría de Bienestar Social, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Educación.

En representación del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, el director general técnico de la institución, JOSÉ CAMPOS LEAL, puso en marcha los trabajos del curso y destacó que la economía circular representa una de las principales alternativas para hacer frente a los desafíos ambientales actuales, ya que promueve modelos centrados en la reducción de residuos y el aprovechamiento eficiente de los recursos.

Por su parte, el director del Instituto de Ecología Aplicada, HÉCTOR GARZA TORRES, manifestó que esta iniciativa es una respuesta directa a los retos ambientales de la sociedad contemporánea.

El programa de capacitación ambiental y economía circular se llevará a cabo del 4 de junio al 16 de julio. A través de ocho módulos, los participantes aprenderán sobre el ecodiseño y la transición energética, entre otros temas, culminando con la creación de propuestas ecológicas aplicables a sus espacios universitarios y una visita técnica al Parque Eólico Tres Mesas.

Mientras tanto, como parte de su compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y atender de manera directa las necesidades de las familias matamorenses, el alcalde BETO GRANADOS FAVILA encabezó dos importantes actividades en la colonia Abelardo de la Torre, la inauguración de una obra de pavimentación asfáltica y la realización de la Mega Brigada “Avanzando con Amor”, organizada por el Sistema DIF Matamoros y su Presidenta, Anita de Granados.

Durante la jornada, el alcalde entregó oficialmente la pavimentación de la calle Guadalupe Blanco, en el tramo comprendido entre las calles Fernando Pérez Araujo y B. Galán, una obra realizada a través del programa REVUPE 2025, con una inversión de cerca de 2 millones de pesos, beneficiando de manera directa a más de 117 habitantes de este sector.

Posteriormente, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Matamoros, ANITA DE GRANADOS, encabezó la Mega Brigada “Avanzando con Amor”, acercando diversos programas y servicios gratuitos a las familias de la colonia y sectores aledaños.

La presidenta del DIF Matamoros destacó que el objetivo de estas brigadas es acercar los beneficios y programas de la institución a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el bienestar de las familias y promoviendo una atención integral para todos los sectores de la población.

Los vecinos de la colonia Abelardo de la Torre, representados por la señora Gabriela Valdez Llamas, agradecieron la presencia de las autoridades municipales y del DIF, reconociendo la cercanía y disposición del alcalde para escuchar sus necesidades y llevar soluciones concretas a la comunidad.