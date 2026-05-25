* La entidad participa en la Cumbre Empresarial México–Unión Europea para fortalecer la promoción internacional y atraer nuevas inversiones al estado

Mayo 25 de 2026

Ciudad de México.– Como parte de la estrategia de promoción económica del gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Economía, encabezada por Ninfa Cantú Deándar, participó en la Cumbre Empresarial México–Unión Europea para posicionar a Tamaulipas como un destino competitivo para la inversión, fortalecer alianzas comerciales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico.

En representación de la Secretaría de Economía y de la titular Ninfa Cantú Deándar, la subsecretaria de Inversión Anabell Flores Garza asistió al encuentro en el que se promovió el potencial económico e industrial del estado ante líderes empresariales, organismos internacionales y representantes de sectores estratégicos como el automotriz, tecnología, energía, comercio exterior y manufactura avanzada, en un encuentro enfocado en la diversificación del comercio y el fortalecimiento de las inversiones entre México y la Unión Europea.

Durante la agenda de promoción económica, se destacó la fortaleza industrial y logística de Tamaulipas, así como los proyectos estratégicos que impulsan su crecimiento, entre ellos el desarrollo del Puerto Interior en Ciudad Victoria, concebido como un nuevo polo industrial orientado a la atracción de inversión manufacturera y logística; además del fortalecimiento del puerto de Altamira, uno de los principales nodos logísticos del país.

Asimismo, se destacó la confirmación de 180 proyectos de inversión privada, de los cuales una parte significativa corresponde a nuevas inversiones y el resto a ampliaciones de empresas ya establecidas, reflejo de la confianza del sector productivo en el entorno de certidumbre y competitividad que ofrece el estado.

Entre las acciones estratégicas para fortalecer la competitividad del estado, destaca la creación del Clúster Automotriz de Tamaulipas y del Clúster Eléctrico-Electrónico, enfocados en impulsar la innovación y ampliar la participación de Tamaulipas en la nueva dinámica industrial de Norteamérica.

La participación de Tamaulipas en este tipo de encuentros estratégicos reafirma su vocación como un estado competitivo, con visión industrial y capacidad para aprovechar las oportunidades que hoy marcan la nueva dinámica económica global.

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