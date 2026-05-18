La COMAPA de Reynosa sigue siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos pues tiene redes subterráneas muy antiguas, obsoletas, deficientes, que se traducen en fugas y encharcamientos de aguas negras que se convierten en criaderos de mosquitos y fuente de enfermedades.

Los funcionarios municipales se desentienden de esta problemática pues resolverla costaría millones de pesos que no tienen, pues las cuotas de cobran a los usuarios son simbólicas, ridículas e insuficientes, convirtiéndose el problema en un círculo vicioso.

Eso, para no contar con que las COMAPAS están convertidas en un botín político y ante-sala de presidencias municipales, donde los titulares no atienden las necesidades de la añeja infraestructura pues su preocupación fundamental es mantener una imagen que los proyecte a un ascenso edilicio.

La supuesta potabilización del agua que se comercializa es una engañifa pues las plantas carecen de las instalaciones necesarias para eliminar las impurezas, de tal manera que el líquido no debe beberse sin antes hervirla.

Leemos en la prensa de Reynosa las denuncias de fugas y encharcamientos en colonias y calles que tienen puestos los nombres de ex presidentes municipales, (Humberto Valdez Richaud y Gerardo Higardea Adam, por ejemplo), funcionarios que no cumplieron en su tiempo con su obligación de arreglar esas deficiencias.

En otros temas, un boletín oficial del gobierno del Estado informa a través de la dependencia encargada de impulsar el desarrollo rural, que fortalecerán los programas de apoyo a ese sector, tradicionalmente olvidado.

Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, da cuenta de que se proponen sacar adelante a esta importante actividad económica, mediante créditos “Cosechando Soberanía” y programas de inclusión financiera.

Pero no le hagan mucho caso puesto que se trata de una cantaleta muy desgastada (demagogia, pues) y los funcionarios del ramo siempre sueltan lágrimas fingidas al estilo de López Portillo.

El problema de los productores del campo es que carecen de dirigentes gremiales que los defiendan con valor y entereza, pues el gobierno les suelta algunos huesos (candidaturas o simples fajos de billetes) y los hacen mansitos y obedientes.

Esa es la explicación de la permanente postración del campo, pues no hay suficiente producción por la falta de organización y fortaleza de los hombres y mujeres del surco. A muchos les resulta más atractivo abandonar el país y convertirse en braceros.

Dice Varela que están impulsando cultivos alternativos como el trigo para diversificar la producción agrícola y generar otras opciones de rentabilidad para las familias campesinas.

Agregó que se iniciaron las trillas de sorgo en regiones de la zona norte, y que algunos productores han obtenido hasta cuatro toneladas por hectárea gracias a las lluvias de semanas atrás.