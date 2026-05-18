Tajante, con voz clara y tono firme en este inicio de semana el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya dio sus diagnostico sobre el estado que tienen las finanzas del gobierno que él dirige en Tamaulipas.

El gobernador explicó que se cuenta con la confianza de los inversionistas, añadiendo que se ha reducido la deuda pública. Ello como resultado –expresó– “de un manejo eficiente y transparente de los recursos”. Y añadió que Tamaulipas es “una entidad que se administra correctamente”.

Y explicó el gobernador : “En dos años consecutivos la Auditoría Superior de la Federación no nos ha marcado desviaciones, entonces quiere decir que estamos trabajando con una administración eficiente”.

Esto lo dijo el doctor Américo este domingo, durante el programa radiofónico “Diálogos con Américo”. Comentó el gobernador que hay una reducción la deuda pública del Estado, ya que por primera vez en muchas administraciones el endeudamiento del gobierno de Tamaulipas, en lugar de crecer, ha tenido un decremento, logrando un pago de más de mil millones de pesos.

Agregó que tan solo en obra pública se han destinado 21 mil millones de pesos, una cifra que nunca antes se había logrado a la mitad de una administración y con la proyección de llegar a 39 mil millones, para propiciar el bienestar de las y los tamaulipecos.

Este domingo 17 de mayo señaló los proyectos en obras hidráulicas, como la segunda línea del acueducto Vicente Guerrero-Ciudad Victoria, la construcción de la planta potabilizadora y la tecnificación, con apoyo del gobierno federal, de dos distritos de riego agrícola en el norte del estado.

“LAS ALIANZAS, UNA VIA REAL PARA LOGRAR TRIUNFOS”

La expresión es de un dirigente, ya por muchos años, del Partido del Trabajo, Arcenio Ortega Lozano, actual comisionado político nacional de dicho partido.

Precisó que la construcción de alianzas amplias y estratégicas es la única vía real para lograr triunfos electorales en los estados donde hay elecciones dadas las condiciones políticas y electorales que prevalecen actualmente.

Ortega Lozano se refirió a que en estados como Coahuila, se ha demostrado que la suma de esfuerzos entre fuerzas progresistas y de izquierda permite consolidar proyectos competitivos.

“Sólo de esta forma se puede enfrentar a los grupos tradicionales del poder y responder a las demandas ciudadanas”, dejó en claro.

Añadió Ortega Lozano: “Vamos muy bien en la campaña en Coahuila”, que es el único estado que el PRI conserva.

PT RATIFICA ALIANZA RUMBO A ELECCIONES DE 2027

En el plano nacional, el dirigente Alberto Anaya, líder del Partido del Trabajo reveló que han decidido seguir por el camino de la justicia social, el bienestar y la consolidación de los derechos conquistados porque “la unidad no es solamente electoral, es una unidad construida desde la lucha social, desde el territorio y desde el compromiso con las causas populares”.

Por su parte, Ortega Lozano apunto que la alianza como la que tienen con el partido Morena se sustenta en coincidencias y compromisos claros con el pueblo , más allá de intereses particulares o coyunturales. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernández

[email protected]