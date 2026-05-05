Cd. Victoria, Tamaulipas.— Ahora sí se le pasó la mano a la edil de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, en su estrategia de recaudación municipal, la cual ha sido señalada por ciudadanos como excesiva y dirigida contra sectores vulnerables.

El gobierno municipal inició el proceso de embargo en contra de propietarios de dos colonias completas: La Tinajita y Rancho El Francés, debido a adeudos en el pago del impuesto predial.

De acuerdo con la información difundida, el área de Ingresos argumenta que no ha logrado localizar a varios de los propietarios, por lo que procedió a emitir avisos de embargo a través del Periódico Oficial del Estado.

En el caso de Rancho El Francés, se menciona la existencia de una extensa lista de personas que ocupan alrededor de 74 hectáreas en la zona suburbana de Nuevo Laredo. Según los datos disponibles, a cada propietario se le estaría requiriendo un pago cercano a los 775 mil pesos, además de una multa de mil pesos por omisión.

Diversas voces señalan que se trata de un caso inédito, en el que un municipio estaría promoviendo embargos masivos de predios, algunos de ellos pertenecientes a familias de escasos recursos, situación que podría generar inconformidad social y repercusiones políticas para el partido en el poder, Morena. Cabe recordar que la actual administración obtuvo la reelección por un margen reducido de votos.

Según los registros publicados, los adeudos de predial en algunos casos datan desde el año 2006. Críticos de la medida consideran que, antes de avanzar hacia el embargo, podrían haberse impulsado esquemas de regularización o convenios de pago.

Otra de las zonas involucradas es el fraccionamiento La Tinajita, donde al menos 72 personas figuran como propietarias de predios con adeudos.

El procedimiento legal establece que, en caso de concretarse los embargos, los bienes podrían pasar a propiedad del Ayuntamiento y posteriormente ser rematados. En teoría, cualquier remanente después de cubrir los adeudos sería devuelto a los antiguos propietarios.

Además de estos casos, también se reporta un adeudo de aproximadamente 2.6 millones de pesos por concepto de predial a la empresa Crece Inmobiliaria, con sede en Monterrey.

Algunas interpretaciones apuntan a que el endurecimiento en la recaudación podría estar relacionado con compromisos financieros del municipio, incluyendo un préstamo bancario de 120 millones de pesos, además de sus respectivos intereses. Sin embargo, no existe una postura oficial que vincule directamente estas acciones con fines políticos o electorales.