Redacción | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La inconformidad de padres de familia estalló este lunes en la Escuela Secundaria General Número 3 “Rafael Balandrano”, donde colocaron candados y cadenas para cerrar el plantel como medida de presión ante lo que califican como un abandono total por parte de la autoridad educativa.

Los manifestantes denunciaron que la institución lleva más de seis años sin contar con un director oficial, situación que ha derivado en desorden administrativo, falta de atención a problemáticas internas y un deterioro constante en el funcionamiento del plantel.

Padres aseguran que durante todo este tiempo la Secretaría de Educación ha ignorado la exigencia de nombrar a un responsable formal, lo que consideran una burla y una falta de respeto hacia la comunidad estudiantil.

Mientras mantenían bloqueado el acceso principal, exigieron la presencia inmediata de un enlace oficial que dé solución y que se nombre a un director en funciones de manera definitiva.

Advirtieron que de no haber respuesta, el cierre continuará.

