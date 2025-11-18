Patricio Lerma|Reportera

*CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.* — El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó la publicación oficial de la convocatoria para elegir al próximo Fiscal General de Justicia del Estado, un proceso que dijo deberá garantizar transparencia, participación y perfiles con verdadera capacidad para encabezar la procuración de justicia en la entidad.

El mandatario explicó que las y los interesados cuentan con un plazo de tres días para presentar su registro ante el Congreso del Estado, instancia encargada de verificar que cada aspirante cumpla con los requisitos establecidos por la ley.

“La convocatoria ya está abierta. Quienes consideren tener las capacidades y el perfil para asumir esta enorme responsabilidad pueden acudir al Congreso y registrarse”, señaló Villarreal Anaya.

Una vez cerrada la etapa de inscripción, el Poder Legislativo evaluará los expedientes y definirá una lista de hasta seis perfiles finalistas, con representación paritaria: tres mujeres y tres hombres. Esa lista será posteriormente enviada al Ejecutivo estatal.

El gobernador detalló que, tras su análisis, enviará al Congreso una terna final de candidatas y candidatos para que las diputadas y diputados determinen quién ocupará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia.

“Elegiremos los perfiles más destacados para integrar la terna y que el Congreso tome la decisión final. Este proceso es clave para fortalecer la confianza y el trabajo institucional en materia de seguridad y justicia”, afirmó.

La convocatoria forma parte del procedimiento que marca la Constitución para designar a quien dirigirá la institución encargada de la investigación de delitos, la integración de carpetas, la atención a víctimas y la coordinación con instancias estatales y federales.