-Impulsando a las juventudes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Tamaulipas (SABG), dirigida por Norma Angélica Pedraza Melo, fue reconocida en la edición número XI de la revista Contralores MX 2025 por su primera experiencia institucional en el certamen “Transparencia en Corto”, una iniciativa que busca fomentar valores cívicos a través del arte audiovisual.

Este concurso, organizado en colaboración con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F), se ha convertido en una plataforma para que las juventudes expresen su visión sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

En su primera edición, “Transparencia en Corto 2024”, logró convocar en Tamaulipas a 14 jóvenes divididos en dos categorías: de 15 a 18 años y de 19 a 25.

María Guadalupe Zurita Calixto y Javier Eduardo González Ávila, representaron al estado a nivel nacional con “Un aliado fuera de serie” y obtuvieron mención honorífica.

La segunda edición “Transparencia en Corto 2025”, con 18 proyectos inscritos en las mismas categorías, superó la participación anterior. En esta ocasión, Horus Jacob Ruiz Hernández se llevó el primer lugar con su cortometraje “Con las plantas no, transparencia como herramienta contra la desinformación”, mientras que María Guadalupe Zurita Calixto repitió como ganadora con su video “El virus de la desinformación”.

“Con este tipo de iniciativas, la Secretaría Anticorrupción y la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación reafirman su apuesta por el talento joven como motor de transformación, impulsando la creatividad y promoviendo una cultura de transparencia desde edades tempranas”, expresó Pedraza Melo.

Hoy 29 de octubre de 2025 la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación da a conocer a los ganadores a nivel nacional y los resultados se compartirán en las redes sociales de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas. La premiación nacional será en el marco de la LXXV Reunión Nacional de la Comisión Permanente en noviembre de 2025.