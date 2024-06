Este domingo las y los tamaulipecos le dieron un revés a la oposición, pues se instalaron en su totalidad las casillas, la jornada electoral ha transcurrido de manera copiosa y sobre todo en paz, pese a la estrategia del miedo fallida de nuestros adversarios, celebró Yuriria Iturbe Vázquez, Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de morena.

Por ello, en rueda de prensa, reconoció a cada uno de las y los tamaulipecos que participaron en la instalación de las mesas directivas de casilla, porque su labor es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, “su compromiso con la democracia nos inspira a seguir trabajando juntos por el bienestar de todas y todos”.

“Es innegable que estas campañas se desarrollaron en un contexto complejo, marcado por desafíos y adversidades. En su desesperación, los adversarios de la transformación auguraban un entorno violento para este día, cosa que afortunadamente no ha sucedido hasta este momento”.

Incluso recordó que auguraban que habría un alto riesgo en por lo menos el 30 por ciento de las casillas, lo cual no es así, pues éstas se instalaron en su totalidad.

“Pese a la estrategia del miedo, los ciudadanos están saliendo a votar de forma copiosa, ejerciendo su derecho como lo han estado reportando las autoridades electorales y los mismos medios de comunicación. Con esto, el pueblo nuevamente le da un revés a los del bloque conservador, que están acostumbrados a inhibir la participación democrática, utilizando el miedo, la violencia y las mentiras”.

Ante ello, hizo un llamado a la oposición “a que se serene y que deje que el pueblo elija libremente, porque estoy segura que en su desesperación, al ver que los resultados no les favorecen, los pueda llevar a buscar a través de la violencia lo que no pueden obtener a través de los votos”

“La campaña ya terminó”, les dijo al pedirles: “dejemos que los ciudadanos elijan este día en libertad y que nuestros opositores acepten los resultados honorablemente”.

Cabe mencionar que a la rueda de prensa asistieron los dirigentes de los partidos aliados de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas”, Manuel Muñoz Cano y Arsenio Ortega Lozano, de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, respectivamente, quienes coincidieron que la de este 2 de junio es una jornada histórica, copiosa y en paz.

Muñoz Cano dijo que el Partido Verde tiene una representación histórica en las casillas (por encima del 85 por ciento de representación), la cual ha reportado que la jornada se está llevando en un marco de paz y de una gran participación.

Por su parte, Arcenio Ortega Lozano, destacó que es necesario que se sepa que están instaladas todas las casillas y que se puede votar libremente en todo el territorio tamaulipeco. “Hacemos el llamado, para que rompamos el 53 por ciento (de participación) de la elección anterior”, dijo.

Finalmente, la Presidenta Iturbe Vázquez, reafirmó el compromiso de seguir luchando por este Tamaulipas por el que en este momento está votando el pueblo: “Un estado donde prevalezcan la justicia, la igualdad y las oportunidades para todos. Sigamos avanzando juntos, con la convicción de que unidos podemos construir el futuro que merecemos”, concluyó.