Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Hasta el momento la jornada electoral del Tamaulipas ha transcurrido sin incidentes violentos y con el 98 por ciento de casillas instaladas. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, reportó que en las últimas 24 horas, no se presentaron homicidios en ningún municipio del estado y se han contabilizado hasta el momento 54 denuncias que involucran delitos electorales.Irving barrios fiscal investigador detalló que estas denuncias tienen relación con la compra de votos solicitud de credenciales y otros delitos de corte electoral a los que ya se le está dando trámite.

«Por ahí ha habido algunas denuncias que se presentaron en la Fiscalía Especializada en delitos electorales, estamos hablando alrededor de 50 denuncias que se están integrando 54 y no mal recuerdo al día de hoy hasta el momento y se harán las investigaciones correspondientes», mencionó.

Comentó además que no tener delitos violentos en las últimas horas abona a la tranquilidad que debe de enmarcar una elección como la que se está desarrollando en este momento en Tamaulipas y a nivel nacional.

Irving Barrios Mojica, señaló que se han presentado un total de 54 denuncias que involucra mapacheo electoral», es decir estas denuncias pudieran ser por compra de votos.

«Estamos hablando de temas de compra de votos, de credenciales, hay que recordar que este la ciudadanía al momento de hacer este tipo de denuncias pues hay que hacerlas un poquito más particulares porque luego la señalan de manera muy ambigua».