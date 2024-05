La Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación negó definitivamente el registro a Francisco García Cabeza de Vaca como candidato a diputado federal plurinominal panista, por ser un prófugo de la justicia e inelegible.

Nuevamente fracasaron las artimañas legales de Cabeza de Vaca para lograr el fuero que tanto ha buscado para gozar de impunidad y no responder por todos los delitos de que se le acusa.



De nada le sirvieron las suspensiones que obtuvo del Juez Séptimo De Distrito en Reynosa, Juan Fernando Alvarado López, pues los Magistrados de la Sala Superior concluyeron que dichas medidas suspensivos no pueden incidir o modificar la decisión que el máximo tribunal en materia electoral ha emitido respecto a la condición jurídica de Francisco García Cabeza De Vaca: sigue siendo un prófugo de la justicia y por tanto inelegible al cargo de diputado federal.

No fueron suficientes las amenazas que a través de su equipo de abogados del despacho Coello Trejo lanzaron los últimos días en contra del Consejo General del INE en el sentido de que, de no reconocer las suspensiones del juez de distrito se generaría una responsabilidad de índole penal.

El Tribunal Electoral ha respondido fuerte y claro delimitando la competencia del Juez de Distrito y salvaguardando la eficacia de sus resoluciones, por lo que hoy ha resuelto que su decisión de negarle el registro a Cabeza de Vaca es inatacable.

En su carrera por ganarle el paso a la Sala Superior, de manera inédita el Primer Tribunal Colegiado del 19º circuito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, anunció la discusión y resolución del Juicio de Amparo en revisión número 54/20 24, promovido por la Fiscalía General de la República en contra de la resolución que le concedía el amparo en contra de la orden de aprehensión dictada por el juez de Almoloya de Juárez dentro de la causa penal 139/2021.

Lo que pretendía Cabeza de Vaca era resolver de manera urgente su situación jurídica respecto a la primera de las órdenes de aprehensión, para insistir en su aspiración por ser diputado federal; sin embargo, el día de ayer 7 de mayo la Fiscalía General de la República promovió la recusación de los tres magistrados integrantes del citado tribunal colegiado por considerar que existen elementos suficientes de parcialidad en su actuar en favor de García Cabeza de Vaca, además de lo inusitado del plazo de resolución, pues un recurso de revisión ordinario se resuelve en un plazo no menor de 12 meses y, en el caso particular, sólo han pasado 22 días desde que se recibió el asunto en el órgano colegiado que se pretendía resolver el día de mañana, esto, además de evidentes violaciones procesales, cuyo fin era resolver de manera inmediata el asunto de García Cabeza de Vaca.

Hoy los magistrados del primer tribunal colegiado (Rogelio Josué Martínez Jasso,

Artemio Hernández González, Mauricio Fernández de la Mora) con residencia en Reynosa, están impedidos para resolver el asunto, pues de hacerlo estarían incurriendo en un delito, al existir evidencia de su actuar en favor del ex gobernador.

De igual forma se tiene información que la Fiscalía General estaría solicitando la atracción del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda vez que no existen condiciones en el Estado para que los órganos jurisdiccionales federales garanticen una justicia imparcial.