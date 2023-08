De vez en cuando el deporte suele escribir historias fantásticas sobre superación o sueños cumplidos, y eso es justo lo que pasó con el jalisciense Christopher Mireles.

Luego de que se retirara de la competencia durante algunos años, el ciclista mexicano decidió volver a la actividad para honrar la memoria de su padre, y ahora que se colgó la medalla de plata en el Campeonato Mundial habla de lo especial que ha sido este momento para él.

«Es algo que tiene un valor más personal y sentimental, ya que después de varios años de no estar participando en el ciclismo decidí regresar por el fallecimiento de mi papá. Me motivé mucho al querer honrar su nombre y hacerlo sentir muy orgulloso y que me viera regresando a las pistas», comentó Mireles.

Fue dentro del Campeonato Mundial de Glasgow, Escocia, que el jalisciense logró colocarse entre los mejores del mundo por primera vez en su carrera, esto dentro de la categoría 30-34 años en la prueba de cruiser.

Con la obtención de esta medalla, Mireles se dijo entusiasmado por trasladar este éxito a sus demás competencias con el afán de meterse a los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Esta categoría no es propiamente parte del ciclo olímpico; sin embargo, mi hermano (Kevin) y yo estamos con el objetivo de poder aspirar a sumar para el ranking olímpico, sabiendo que no solo está este gran resultado, sino que viene una generación de mexicanos muy buenos y con un gran futuro», finalizó.

Para este miércoles el pedalista de Jalisco volverá a la competencia cuando dispute la categoría master bicicleta rodada 20, en la cual tratará de mantenerse en los primeros planos para dar un paso firme con miras a los Juegos Olímpicos.