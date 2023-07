Después de las necesarias acciones afirmativas impulsadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en favor de las personas de la diversidad sexual, en general, y de las mujeres trans, en específico, que son el mayor blanco de violencia y de discriminación en México, el siguiente paso es diseñar políticas públicas transformativas para eliminar el problema de raíz.

Así lo estableció Chloé Constant, Profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), durante la Conferencia: «La garantía de los derechos humanos en materia electoral. Retos y Perspectivas», en el Lobby del Auditorio del INE.

Subrayó de igual modo que el reconocimiento a la identidad no binaria en documentos como la Credencial para Votar con Fotografía, es un gran avance en materia de no discriminación.

Ante las Consejeras Dania Ravel Cuevas y Carla Humphrey Jordan, presidenta e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, respectivamente, Chloé Constant destacó la utilidad del principio y del derecho a la igualdad y la no discriminación, porque, además de que constituyen la columna vertebral del sistema de los derechos humanos, reconocen las características particulares y los contextos de los sectores o los grupos sociales.

También en presencia del Coordinador General de la Cooperación Española en México, Ignacio A. Nicolau, y de la Representante Residente Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sandra Sosa Cárcamo, la experta en temas de género y derechos humanos resaltó esta importancia, porque así los derechos humanos no pierden su generalidad al ser invocados y son protegidos en cualquier contexto y para cualquier persona.

Habló asimismo de las dos visiones actuales sobre igualdad: una, relacionada con la no discriminación y la otra como el no sometimiento a la opresión; la primera va a centrar su atención en la identificación del trato (identificando si una disposición normativa, por ejemplo, no excluye del goce de un derecho a un grupo social), mientras que la segunda sirve para identificar, de ser el caso, la forma en que las instituciones y los arreglos sociales pueden violentar a las personas trans en el ejercicio de sus derechos políticos electorales.

Garantizar los derechos humanos “no es una cuestión de ideologías, sino de respeto absoluto a la Constitución”

La Consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, comentó que no se puede hablar de democracia si todavía existen personas que no ejercen plenamente sus derechos y, específicamente, sus derechos políticos. Enfatizó que garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo de la población LGBTTTIQ+, “no es una cuestión de ideologías, sino de respeto absoluto a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México ha suscrito”.

Por otro lado, señaló que, como parte de las acciones afirmativas implementadas por el INE en favor de grupos en situación de discriminación, en el marco de las elecciones de 2021 se instauró una cuota para la población LGBTTTIQ+; por lo que los partidos tuvieron que postular tres fórmulas y gracias a ello 41 personas fueron electas -cuatro mujeres- para ocupar una curul en la cámara de diputados y diputadas.

Comicios justos, limpios y transparentes, sólo si están representados todos los colectivos

En su oportunidad, el Coordinador General de la Cooperación Española en México, Ignacio A. Nicolau, aseveró que los comicios justos, limpios y transparentes no se pueden celebrar sin un respeto absoluto a los derechos humanos, si no están representados todos los colectivos, incluidos los vulnerables, tanto en el nivel parlamentario, estatal y municipal.

El colectivo LGBTTTIQ+, prosiguió, como cualquier otro, debe tener la posibilidad de representarse y defenderse a sí mismo, y para eso se requiere su acceso abierto a los cargos de elección popular, lo cual requiere leyes para apoyos directos, pero también la sensibilización de los partidos políticos; todo, en el marco de un esfuerzo institucional, para entender la diversidad y efectuar una labor de educación y de autoeducación.

Trabaja PNUD en proyectos de Cero Violencia Política Contra las Mujeres en México y en el Violentómetro Político

La Representante Residente Adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sandra Sosa Cárcamo, habló sobre los proyectos que se están realizando de manera conjunta con el INE, tales como el de Cero Violencia Política Contra las Mujeres en México (a intensificarse de cara al Proceso Electoral Federal 2024), que implicará la creación de una plataforma virtual de capacitación con herramientas específicas para mujeres indígenas y de la comunidad LGBTTTIQ+.

Asimismo, dijo, se creará un Violentómetro Político, instrumento práctico, traducido a los cinco idiomas de las Naciones Unidas, que se hará disponible en lenguas indígenas, a fin de que las mujeres candidatas puedan identificar cuándo están siendo víctimas de violencia en razón de género, pero también con la posibilidad de tomar las medidas necesarias para poder contrarrestarla.

Garantía de igualdad y no discriminación debe enmarcar decisiones del INE

Al exponer las conclusiones de la conferencia, la Consejera Carla Humphrey Jordan afirmó que el INE se encuentra reevaluando cómo tienen que implementarse las acciones afirmativas de cara al próximo proceso electoral, “el más grande de la historia”, ya que estarán en disputa más de 20 mil cargos de elección popular.

En este sentido, enfatizó que la visión que tiene que enmarcar las decisiones del Consejo General es garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. “Sin duda, desde el Instituto tenemos, podemos y queremos asegurar que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en términos de igualdad. Estamos trabajando en ello, estamos ideando los mecanismos en los que podamos transitar para asegurar el ejercicio de estos derechos”, garantizó Humphrey.

Finalmente, la Directora de la Unidad de Género y No Discriminación del INE, Flor Dessiré León Hernández, quien fungió como moderadora de la conferencia, aseguró que eventos como esta conferencia representan la posibilidad de tejer puentes necesarios y urgentes con la ciudadanía para avanzar todos juntos.