Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- El enlace de Marcelo Ebrard en Tamaulipas, Armando Zertuche Zuani, dijo que tiene conocimiento de por lo menos 20 quejas ciudadanas que han llegado a las áreas jurídicas de los Ayuntamientos de Tampico y Madero quejándose de la pinta de bardas con los nombres de las “corcholatas” Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández.

En ese sentido, el diputado local por Morena, recomendó a la ciudadanía a presentar formalmente la denuncia ante la Fiscalía, con la finalidad de sancionar a los responsables, toda vez que, “hasta donde sabemos y yo he estado al respecto indagando, no pidieron permiso para colocar las frase “#EsClaudia” o la silueta con el rostro de perfil de la ex jefa de Gobierno o en el caso del ex Secretario de Gobernación la leyenda «#AhoraesAdan.”

Dijo tener conocimiento de que en las últimas dos semanas, han llegado más menos 20 quejas de ciudadanos de colonias de Tampico y Madero quejándose de que aparecieron de repente pintas políticas promocionando a Sheinbaum y Adán Augusto, sin que los habitantes de las casas las hayan autorizado y eso les representa un gasto, porque tienen que quitarlas.

Zertuche Zuani, admitió que este tipo de “guerra de bardas” debilita el proceso interno, sin embargo en su caso “estamos enfocados en nuestro trabajo de piso, siempre se presentan irregularidades, pero no es nuestro trabajo estarlo denunciando y señalando, porque son evidentes para el público en general, para el ciudadano, son ellos los que deben proceder a denunciar ante las instancias correspondientes”, externó el legislador local.

Precisó que en el caso de las pintas de bardas a favor de Marcelo Ebrard “hay simpatizantes que de manera voluntaria están aportando su barda, pintando alguna expresión a favor de Marcelo, pero todo se está haciendo con apoyo de los ciudadanos, no se llega y se pinta sin permiso, esa es la diferencias, yo recomendaría que formalicen la denuncia.”

Finalmente, refirió que “nosotros, los enlaces de Marcelo en Tamaulipas, encabezados por la Senadora Lupita Covarrubias, estamos concentrados en lo que es la propuesta de nuestros recorridos, hay propuestas para visitar, se los digo en este momento Matamoros, Reynosa y la zona conurbada del sur, en eso estamos enfocados, ya lo demás (pinta de bardas) está en manos del ciudadano, que denuncie formalmente para que se proceda, porque si se incurre en una irregularidad”.